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Тиар – отличная ткань для качественной одежды

30.03.2021 / 09:28
Тиар – отличная ткань для качественной одежды
Купить костюмный тиар можно на сайте интернет-магазина tkani-atlas.com.ua. Компания «Атлас» поставляет ткани в различных цветовых оттенках по привлекательной цене.

Тиар представляет собой смесовую материю. В ее составе есть как синтетические, так и натуральные волокна. При этом в качестве последних применяется шерсть. Благодаря такому составу материал отличается высокой плотностью и мягкостью. Изделия, созданные из него, получаются теплыми, комфортными в носке и приятными к телу. Купить тиар сегодня можно на сайте компании «Атлас». Она предлагает различные разновидности ткани, созданные в самых разных оттенках.

Благодаря мягкой поверхности подобный материал отлично подходит для шитья одежды, предназначенной для повседневной носки. Полотно является однотонным – оно не может быть дополнено рисунками или узорами. Ранее материя выпускалась преимущественно в темных тонах. Однако производители научились создавать различные цветовые оттенки ткани. Сегодня можно приобрести даже светлое и яркое полотно.

Тиар отличается наличием гладкой поверхности. При ближайшем рассмотрении на изделии можно рассмотреть небольшой узор в виде рубчиков, которые располагаются под определенным углом. Благодаря этому ее часто применяют для пошива деловых костюмов. Однако это не единственное предназначение подобной материи. Несмотря на высокую плотность, материал легко поддается драпировке. Это дает возможность использовать полотно даже для пошива изделий со складками в определенных местах. К примеру, ее можно применять для создания плиссированных юбок.

Часто тиар применяют для пошива следующих вариантов одежды:

  • формы для школьников;
  • платьев и сарафанов;
  • женских и мужских деловых костюмов;
  • легких вариантов пиджаков или жакетов;
  • брюк и юбок.

Подобный материал может иметь различные показатели плотности. Она зависит от состава материала. Обычно в него входят следующие составляющие:

  • полиэстер – повышает прочностные качества материи, позволяет ей отлично держать форму, не мяться и не выгорать от солнечных лучей;
  • шерсть – улучшает показатели мягкости, делает плотно уютным и приятным к телу;
  • вискоза – делает материал мягче, а также наделяет его воздухопроницаемыми качествами;
  • эластан – оказывает влияние на эластичность и удобство в носке.

Одежда из тиара нуждается в бережном уходе. Ее можно подвергать ручной или машинной стирке. Однако в последнем случае следует использовать деликатный режим. При этом не следует использовать отбеливатели или другие агрессивные вещества в процессе очистки. Во время просушки материал стоит аккуратно расправить, а затем повесить на плечики.

тиар
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