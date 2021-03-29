Чем играет ваш малыш: популярные мягкие игрушки

Знаменитые бренды регулярно обновляют линейки, чтобы удержать внимание маленьких фанатов. Обзор популярных мягких игрушек, которыми сегодня играют малыши, предлагают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

На удивление, на вершине популярности игрушечного мира сегодня оказались разнообразные мягкие игрушки, особенно интерактивные модели и животные-компаньоны. В тренде также остаются игрушки-сюрпризы, которых с каждым годом все больше.

Яйца Hatchimals

Hatchimals — линейка необычных роботизированных игрушек в виде яйца от компании Spin Master. Название примерно переводится с английского как «тот, кто вылупляется».

По легенде, крапчатые яйца попали на Землю из сказочного мира Hatchtopia. Внутри них скрываются забавные существа: птицы, животные, бабочки, дракончики, всевозможные гибриды. Каждое проходит 4 стадии развития. Сначала малыш сидит в яйце, но реагирует на движение, звуки и прикосновение. У него даже есть сердцебиение! Потом он начинает светиться и стучаться внутри, а ребенок должен помочь ему вылупиться. Новорожденный нуждается в заботе и нежности. Он растет, учится ходить и говорить, а потом петь и танцевать. Ребенок принимает в этом непосредственное участие. Все рекомендации по уходу описаны в инструкции.

Hatchimals — это еще и игрушка-сюрприз. До того, как существо вылупится, невозможно узнать, кто скрывается под яичной скорлупой. Недавно коллекцию пополнили подводные жители, вылупляющиеся из ракушек.

Питомцы Chi Chi Love

Интерактивные песики Chi Chi Love от немецкого концерна Simba & Dickie Group реагируют на звук и умеют выполнять около дюжины команд. Собачкам нравится активный отдых, путешествия и веселье. В эффектной переноске они всюду сопровождают хозяйку. Кроме того, эти крошки — большие модницы. У них собственный гардероб, который можно менять в зависимости от ситуации. Это отличный компаньон для маленькой гламурной дивы.

Изначально в коллекции Chi Chi Love были только песики породы чихуахуа. Но сейчас линейка пополнилась другими породами и животными, в том числе котенком, кроликом, поросенком, ламой, единорогом и щенками на дистанционном управлении.

Сюрпризы Rainbocorns

Rainbocorns — еще одна игрушка в виде сюрпризного яйца, ставшая хитом продаж. Внутри скрывается пушистый плюшевый зверек с огромным сердцем из пайеток, занимающим почти все пространство животика. Сердце не просто красивый декор. Если провести по пайеткам в одну сторону, появится изображение любимого лакомства зверька. Он словно говорит: «Я голоден! Покорми меня!» Если провести в другую, пайетки снова станут гладкими (зверек насытился).

На сегодняшний день выпущено 6 разновидностей зверьков: щенки, котята, крольчата, хомячки, обезьянки и единорожки. Они идут в парах и отличаются друг от друга только цветом, но при этом у каждого свой характер и увлечения. Узнать, какая именно зверюшка досталась тебе, можно только открыв яйцо.

Компаньоны от keel toys

Эти мягкие игрушки в виде малышей домашних и диких животных появились в 2018 году и привлекли внимание не особыми возможностями, а необычайно милым внешним видом и сходством с прототипом. К тому же они такие приятные на ощупь, что их не хочется выпускать из рук. Милых пушистиков дети берут с собой в гости, на прогулку, в садик, школу. Для ребенка это одновременно компаньон и игрушка-антистресс, общение с которой доставляет удовольствие и поднимает настроение. Массовому увлечению зверятами от keel toys подвержены даже взрослые, которые с удовольствием гладят их пушистую шерстку, чтобы снять нервное напряжение и справиться со стрессом.

Популярны также мягкие фигурки персонажей мультсериалов, фильмов, комиксов и компьютерных игр. Торопитесь порадовать ребенка интересной игрушкой. Пусть подарок принесет радость!