Лучшие районы для аренды офиса в Киеве: что выбрать

В столице большой выбор помещений. Самой большой популярностью у бизнесменов пользуется именно офис в центре. Хорошие новости – аренда офиса в центре Киева сейчас доступна по выгодной стоимости. Из-за пандемии коронавируса многие арендодатели предлагают выгодные условия и скидки.

Кроме того, для каждого бизнеса характерны конкретные особенности, которые могут потребовать смены локации. В любом случае, вопрос о том, как найти помещение для бизнеса, рано или поздно задает себе каждый развивающийся предприниматель.

Для успешной реализации этой задачи, нужно, в первую очередь определиться с требованиями бизнеса. В зависимости от того, какой именно показатель играет ключевую роль для предприятия, вы и выберете подходящий офис для компании.

От чего зависят цены

Ценовая политика помещений зависит от локации, а также оснащены ли комнаты мебелью и оборудованием.

Самые дорогие районы

К самым дорогим для аренды районам относятся Печерский, Шевченковский и Подольский. Снять офис в центре Киева в этих районах реально в среднем от 350 грн за кв. метр. Эти районы стоит рассматривать предпринимателям, которые хотят, чтобы их офис находился в уютных бизнес- центрах. Для тех, кто рассматривает офисы в центре Киева, но хочет сэкономить, следует обратить внимание на Подольский район. На Виноградаре реально снять помещение за 100 грн за кв. м. Микрорайон находится в двадцати минутах езды от центра города, но есть и минусы – неудобная транспортная развязка и пробки в час пик.

Средний ценовой сегмент

Неплохим для бизнеса считается Оболонский район. Возле станций метро там хорошая проходимость, и как правило, удобная транспортная развязка. Район считается спальным, поэтому цены на аренду офиса приемлемые.

Также к среднему ценовому сегменту относится Соломенский и Голосеевский районы. Стоимость аренды офиса зависит от месторасположения. Чем дальше от центра, тем дешевле.

Левый берег

По данным агентств недвижимости, аренда офиса в спальных районах на Левом берегу обойдется порядка 12-15 долларов за кв. м. в месяц. По прогнозам аналитиков, в результате пандемии коронавируса цены на аренду помещений будут стабильными. Роста не ожидается.

Новые районы

Не стоит забывать, что многие прибыльные места уже заняты. Поэтому нужно обратить внимание на новые районы столицы на левом и на правом берегу. Границы Киева постоянно расширяются, возводятся новые микрорайоны. Если у вас пока нет возможности арендовать коммерческую недвижимость в центре, то стоит присмотреться к отдаленным районам столицы. Здесь можно найти интересующий вариант офиса на любой размер кошелька.