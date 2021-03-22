Как пилинг может преобразить ваше лицо

Современная косметология обладает практически безграничными возможностями. В кабинете косметолога можно решить самые разные проблемы, полностью отказавшись от пластической хирургии или отсрочив на долгие годы необходимость ее применения. Можно убрать лишний жир с подбородка, поднять скулы, сделать четкими углы молодости, убрать горбинку, стереть с лица морщины, убрать пигментацию, следы от акне, увеличить и увлажнить губы. Косметология в Киеве BotoxBar предлагает процедуры классической и инъекционной косметологии. Мезотерапия, биоревитализация, лечение угревой болезни и пигментации, аппаратная косметология, контурная пластика, Ботокс и Диспорт от морщин, мезонити и многое другое — все эти современные процедуры доступны клиентам BotoxBar.

Прорыв в косметологии произошел благодаря инъекционным методикам. Но далеко не все готовы колоть лицо в погоне за красотой и молодостью. Не меньшее значение имеют более традиционные, но в то же время очень эффективные процедуры по уходу за лицом. И лидирующее место среди них занимают пилинги. Но особого внимания заслуживает очень эффективный и инновационный пилинг PRX-T33.

Что такое пилинги и какими они бывают

Пилинг — процедура, во время которой с помощью химических препаратов происходит фактически контролируемый «ожог» кожи, а потом, в течение нескольких дней, отшелушивание ороговевшего верхнего слоя кожи. Пилинги могут быть поверхностными, срединными или глубокими. Например, если хочется добиться более ровного цвета лица, обновить кожу, сделать ее более гладкой и сияющей, убрать ороговевшие клетки, чтобы домашние средств работали лучше, стоит воспользоваться поверхностным мягким пилингом. А вот для лечения тяжелых форм постакне или для борьбы с выраженными морщинами уже применяют срединные или глубокие пилинги.

Кому подойдет PRX-T33

Препараты для пилингов создаются на основе кислот. Самые популярные — миндальный, азелаиновый, салициловый пилинги, также «желтый» пилинг с ретиноидами. Чудесные результаты демонстрирует очень эффективный и инновационный пилинг PRX-T33. В его основе трихлоруксусная, койевая кислоты и перекись водорода. Основное достоинство пилинга — мягкое, но очень эффективное действие. Во время реабилитационного периода можно и не заметить шелушения, потому что оно очень мягкое и деликатное. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет, чтобы все знали о посещении косметолога. Показан этот пилинг при:

общем увядании и старении кожи;

гиперкератозе;

акне, куперозе;

стриях и растяжках;

морщинах — мелких, средних и глубоких;

потери тонуса.

Это далеко не все показания, их гораздо больше. Этот революционный пилинг позволяет добиться значительного результата без инъекций.