Раскадровка (сториборд) в студии LANET PRODUCTION

Раскадровка или сториборд — это последовательность изображений, каждое из которых соответствует определенному кадру сценария, а вместе они становяться предварительной визуализацией клипа, рекламного ролика, мультфильма, фильма или любого другого видео. Профессиональный сториборд рассказывает всю историю по принципу комиксов. Качественный сториборд не требует дополнительных комментариев и объяснений. Увидев раскадровку, каждый член съемочной команды должен понять режиссерское видение. Это поможет организовать слаженную работу и получить желаемый результат.

Как происходит создание раскадровки

После согласования сценария следует этап раскадровки. Имея в голове четкое видение конечного продукта, режиссер готовит подробное задание для художника. Важно, чтобы взаимодействие специалистов на этом этапе было предельно тесным, ведь именно от него зависит точность воплощения замысла в созданной раскадровке и, соответственно, в конечном видео продукте.

Разработка сториборда происходит в несколько этапов:

Схематическое изображение элементов кадра. Обсуждение драфтовой версии, генерация идей, внесение правок и предварительное согласование. Подробная прорисовка сцен. Согласование готового сториборда с режиссером и заказчиком, внесение правок (при необходимости).

Если в команде объединены специалисты, которые имеют большой опыт не только в сфере видеопродакшена, но и в реализации совместных проектов, художник-концептуалист может получить полную свободу действий.

В первом случае удасться получить высокий уровень соблюдения задумки режиссера, во втором — более креативный подход. Студия видеопроизводства LANET PRODUCTION объединяет лучших специалистов, которые создадут качественную раскадровку видеоролика по любому из вариантов ее создания.

Сколько стоит раскадровка от LANET PRODUCTION

На стоимость раскадровки влияет два ключевых фактора: детализация и цвет. Важно понимать, что для разных форматов видео может понадобиться разная детализация и цвет. В одном случае можно обойтись набросками, в другом может возникнуть необходимость более детальной прорисовки в цвете с целью облегчения работы костюмеров и передачи важной атмосферы сцены.

Сториборд и раскадровка важны при создании видеоработ разного формата. Отказаться от него можна лишь при съемке репортажа или же интервью. В противном случае, если вашей целью является снять не просто хаотичный набор красивых кадров, следует уделить особое внимание раскадровке и сториборду. Это позволит сэкономить не только время, но и деньги, а также достичь более качественного результата.

Если вы хотите заказать раскадровку высокого уровня, обращайтесь в LANET PRODUCTION. Студия видеопроизводства объединяет лучших специалистов, способных реализовать даже самые смелые ваши идеи. LANET PRODUCTION предоставляет возможность заказать как отдельные услуги, так и полный цикл видеопроизводства.

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