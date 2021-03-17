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Что представляет собой профессия автослесаря

17.03.2021 / 18:25
Что представляет собой профессия автослесаря
В современном мире автомобили являются основным средством передвижения. Их количество огромно. Чтобы эти и другие транспортные средства были в исправном состоянии, за ними нужен периодический уход.

В современном мире автомобили являются основным средством передвижения. Их количество огромно. Чтобы эти и другие транспортные средства были в исправном состоянии, за ними нужен периодический уход. С профилактикой технического состояния авто и ремонтом неисправностей сталкивается любой автовладелец. А заниматься диагностикой, ремонтом, регулировкой и отладкой механизмов вашего авто — задача автослесаря.

Количество автомобилей на улицах городов растет. Профессионалы, которые могут оценить общее состояние машины, устранить неполадки и осуществить текущий ремонт, требуются постоянно. Как правило, в этой профессии работают мужчины, так как для выполнения многих задач требуется физическая сила. Вакансии автослесаря имеются на многих онлайн-порталах по поиску специалистов в различных сферах. Работу автослесарям предлагают различные структуры, имеющие собственные автопарки, транспортные отделы фирм и организаций, станции технического обслуживания, дилерские компании по продаже автомобилей и запчастей.

Чем занимается автослесарь

Специалист по ремонту и обслуживанию транспорта выполняет осмотр легкового, грузового, грузопассажирского транспорта и мототехники, устанавливает причины неисправности деталей и узлов-двигателей, коробок передач и пр., выполняет их разборку, ремонт и профилактические работы, делает замену и регулировку колес, меняет детали и блоки, производит замену технических жидкостей и фильтров, чинит кузов машины. Имеются отдельные специализации в этой профессии:

  • мастер диагностики;
  • кузовщик-жестянщик;
  • моторист;
  • электрик;
  • маляр;
  • агрегатчик и пр.

Чаще всего один специалист совмещает несколько этих профилей.

Профессиональные навыки и умения

Для того чтобы работать, автослесарю необходимо:

  • знать строение различных моделей автомобилей, принципы работы устройств;
  • уметь точно определять причины неисправности авто;
  • иметь навыки работы с необходимыми инструментами и оборудованием;
  • разбираться в ГСМ и топливных смесях;
  • уметь управлять авто и мототехникой.

Иногда для работы необходимы не только общие, но и более специфические знания: устройство грузовой или военной техники, отличия запчастей различных производителей и т. д.

Как стать автослесарем

Даже если человек имеет некоторые навыки ремонта авто, для получения хорошего места работы стоит пройти обучение. Это могут быть специализированные курсы, учеба в техникуме или колледже.

Автомеханик — следующая ступенька в карьере, здесь могут пригодиться и знания технического вуза. Многие работодатели отдают преимущество тем соискателям, которые имеют опыт работы, даже минимальный.

Что представляет собой профессия автослесаря
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