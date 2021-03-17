Разновидности и критерии выбора мужских кепок

Головной убор в гардеробе мужчины выполняет не только функциональную роль. Он предназначен и для дополнения имиджа. Одним из востребованных у мужчин аксессуаров является кепка. Она может иметь различный внешний вид и предназначение. Увидеть такое изделие можно не только на голове у представителей молодого поколения. Предпочитают его носить и мужчины в солидном возрасте. Сочетать кепку можно и с повседневным стилем, и даже с деловым. Большое разнообразие подобной продукции есть на сайте интернет-магазина megasport.ua. Здесь можно выбрать аксессуар, созданный в различных стилевых решениях.

Разновидности кепок

Среди всех кепок можно выделить следующие виды головных уборов:

бейсболка,

фуражка,

реглан,

шестиклинка,

картуз,

немка,

капитанка.

Самой популярной кепкой у мужчин уже давно считается бейсболка. Она была создана специально для спортсменов. Такой вариант головного убора помогал надежно защищать голову и глаза от палящего солнца во время различных соревнований, проводящихся на открытом воздухе. Однако постепенно такая кепка вошла в гардероб и остальных людей. Ее часто приобретают для детей. Бейсболки любят носить представители сильного пола во время летней жары.

Отличительной особенностью бейсболки является закругленный козырек. Он должен быть достаточно длинным, чтобы хорошо защищать глаза от солнечных лучей. Задняя сторона подобной кепки дополняется специальной застежкой. Она дает возможность легко регулировать размер головного убора. Застежка может быть металлической. Также есть варианты, оснащенные липучкой.

Бейсболки создают обычно из натуральных материалов, которые обладают дышащими свойствами. Такие ткани легко пропускают воздух, что хорошо сказывается на вентиляции. В подобной кепке не будет жарко при сильном повышении температуры. При этом она надежно убережет голову от солнечного удара. Некоторые модели дополнительно оснащаются перфорацией. Она может располагаться как на всей верхней части аксессуара, так и только сзади.

Для защиты глаз от солнца часто используют и специальные козырьки. Они не имеют верхней части. Такие изделия застегиваются вокруг головы, оставляя макушку открытой. Часто подобные изделия используются для занятий спортом.

Востребованы в летние месяцы и панамы. Они имеют козырек по всей окружности, но он не отличается большими размерами. Такие головные уборы предназначаются для качественной защиты от солнечных лучей.