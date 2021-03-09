Как перейти из оффлайн-бизнеса в онлайн?

Любой оффлайн-бизнес можно легко перевести на просторы Интернета, повышая собственное удобство и минимизируя затраты. Больше не нужно будет платить за аренду помещения, заранее закупать продукцию, оплачивать работу менеджеров. Альтернатива — совмещение оффлайн и онлайн бизнеса для повышения заработка. В любом случае открытие бизнеса в сети интернет — актуальное решение в современной ситуации с коронавирусом, тем более что особых сложностей нет.

Тонкости самостоятельного создания сайта

Создание сайта проще всего выполнять на CMS. Можно выбрать Joomla, WordPress, ImageCMS, Drupal, MODX, Concrete5, TYPO3. В целом алгоритм создания идентичен. Разберем на примере WordPress.

Выберите домен и хостинг. Скачайте WordPress с официального сайта. Распакуйте архив посредством любого FTP-клиента и загрузите файлы в корневую папку. Установите WordPress, открыв ссылку на сайт в браузере. Укажите информацию для подключения к базе данных (сведения предоставляет провайдер хостинга). Введите требуемую информацию, указав название сайта, логин, пароль, электронную почту, возможность индексации. Если все сделано верно, система уведомит о том, что создание сайта выполнено успешно. А по основному URL можно будет перейти на созданный портал, чтобы увидеть, как он выглядит на веб-странице.

Далее необходимо войти в административную панель для редактирования. Обязательно нужно уделить внимание оформлению, выбрав подходящую тему или дизайн-шаблон. Это влияет не только на внешний вид, но и на функциональность. Есть платные и бесплатные темы. Удобно скачивать шаблоны, которые помогают расширять функционал. Для установки темы следует кликнуть по разделу «Внешний вид», а потом — «Темы» или же просто щелкнуть по кнопке «Добавить новую». Далее с помощью фильтра или характеристик следует выполнить настройку в соответствии с личными предпочтениями.

Как выбрать домен и хостинг?

При выборе домена учитывайте следующее:

доменная зона — для страны или для международной арены;

простота чтения и запоминания;

отсутствие дефисов и цифр без необходимости;

отсутствие букв, которые при переводе в латиницу могут иметь несколько вариаций.

Перед покупкой проверьте, чтобы не было похожих доменов. А для повышения узнаваемости компании в будущем можно использовать название бренда в качестве доменного имени. Выбрать домен среди 250+ доменных зон, можно на сайте официального регистратора доменных имен Cityhost.ua.

Выбор хостинга осуществляется по таким критериям:

Виды. Есть возможность выбрать VPS/VDS, выделенный сервер, облачный или виртуальный хостинг. Последний — оптимальный выбор, если нет опыта. На платной или бесплатной основе. Плюс последнего — не нужно платить, по всем остальным факторам лучше платный вариант. Объем требуемого дискового пространства. Ограничения на базу данных. Ограничения для нагрузки на серверную и процессорную память.

Как подключить онлайн-оплату?

Для подключения оплаты онлайн нужно выбрать платежную систему. Она является полноценным комплексом, который позволит осуществлять прием платежей.

Популярный вариант — LiqPay. Комиссия — 2,75%, а возможные методы оплаты — Visa, MasterCard, Приват24. Предусмотрены авто-платежи, защищенные платежи и двухэтапная оплата для повышения безопасности оплаты. Подключение онлайн-оплаты производится путем регистрации магазина в LiqPay, активация происходит в течение 24 часов.

Второй вариант — Interkassa. Уникальность платежной системы в широком количестве методов оплаты — Visa, MasterCard, WebMoney, Masterpass, Privat24, Bitcoin и другие 70 видов платежей. Комиссия — всего 2,2%. Для подключения требуется регистрация в системе, создание первой кассы и включение магазина. Платежи возможно осуществлять 24/7.

Возможные методы доставки

Важна доставка, так как она существенно влияет на репутацию магазина и лояльность покупателей. Среди всех вариантов выделяют:

«Укрпочту». Отличается лояльной ценой, средней скоростью доставки, возможностью отправить товар в любой населенный пункт Украины. Для выгодного сотрудничества и скидок нужно составить договор, а потом подписать его в любом отделении. «Новая Почта». Является одной из самых быстрых доставок, предлагаем средние цены, широкий перечень услуг (включая хранение, комплектацию и отправку товаров потребителям). Для начала сотрудничества необходимо заключение договора, который сделает доступным пользование всех услуг «Новой Почты».

Переход оффлайн-бизнеса в онлайн – трудоемкая, но довольно простая процедура. Главное — придерживаться рекомендаций и ответственно подходить к каждому этапу. Результат — успешное ведение бизнеса на интернет-пространстве и отсутствие зависимостей от карантинных мер.

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