Профессиональное оборудование для клиник и салонов красоты: ультразвуковые скраберы и аппараты для прессотерапии

Ультразвуковая чистка лица и прессотерапия – популярные направления в сегменте аппаратной косметологии. Для оказания таких услуг понадобится специальное оборудование.

Ультразвуковые скраберы – эффективный инструмент косметолога

Аппараты для УЗ-чистки работают на ультразвуковых частотах, эффективно снимая с кожи лица ороговевшие клетки, очищая поры, вытягивая угри, устраняя черные точки.

Одновременно скраберы массируют мягкие ткани, улучшают эластичность кожного покрова, снимают отеки, разглаживают неглубокие морщины, активизируют кровообращение.

Заказывайте это и другое оборудование для косметологических кабинетов от компании Cosmo-Prof, предлагающей большой выбор решений для оснащения салонов и клиник красоты. В каталоге поставщика представлены аппараты для проведения всех популярных процедур:

чистки лица;

вакуумно-роликового массажа;

прессотерапии;

RF-лифтинга;

мезотерапии;

эпиляции (ЭЛОС, диодные лазеры и др.).

В компании можно заказать доставку ультразвуковых скраберов разных модификаций, включая модели с улучшенной технологией генерации УЗ-волн для глубокой чистки и одновременного насыщения кожного покрова полезными веществами. Аппараты оснащаются удобной панелью управления, таймером и несколькими режимами волн для эффективной работы с разными типами кожи.

Скраберы предназначены для профессиональных косметологов, позволяя выполнять качественные процедуры на высоком уровне, радуя пациентов клиник и салонов полученным результатом.

Профессиональные аппараты для проведения прессотерапии

Прессотерапия – это вид аппаратного массажа, выполняемого сжатым воздухом. Процедура расслабляет, активизирует кровообращения, снижает отеки, насыщает ткани кислородом. Несколько курсов помогут скорректировать контуры тела, устранить локальные жировые отложения, повысить тонус мышц.

Для работы в клиниках и салонах предусмотрены профессиональные аппараты прессотерапии, действие которых заключается в подаче сжатого воздуха в камеры специального костюма (надетого на пациенте) и постепенного сдавливания тканей. По сути, это массаж, но осуществляемый с помощью воздуха.

Особенности аппаратов для прессотерапии

В состав оборудования входит костюм с несколькими каналами для проработки любых участков тела, включая поясницу. В зависимости от модели аппарата в нем могут быть предусмотрены разные автоматические режимы, чтобы косметолог мог выбирать подходящую программу для каждого пациента.

Прессотерапия хорошо сочетается с другими аппаратными процедурами, включая методики для коррекции фигуры и омоложения кожи. Больше информации об аппаратах читайте на сайте компании Cosmo-Prof, консультируйтесь со специалистами, которые помогут подобрать оборудование для оснащения салона.