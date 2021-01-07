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Купить солидный гаджет Apple Watch Series 6 с большими скидками онлайн

11.01.2021 / 08:30
Купить солидный гаджет Apple Watch Series 6 с большими скидками онлайн
Apple Watch Series 6 и смарт-часы других серий можно заказать с большими скидками через интернет-магазин. На выбор предлагаются разные цвета.

Функциональность и стильный внешний вид «умных» часов делают их одними из самых любимых современных гаджетов. Компактные размеры и удобство ношения — еще одно достоинство цифрового аксессуара. Элегантные часы Эппл Вотч 6 стали технологичной новинкой, которая может удивить поклонников аппаратуры от известного бренда. Помимо эстетичного визуального оформления они радуют высокой производительностью, полезными функциями.

Эффектный, но лаконичный дизайн: ничего лишнего

Apple Watch Series 6 могут похвастаться изобилием цветовых оттенков. В линейке аппаратов в алюминиевых корпусах появился синий оттенок. Модель шестого поколения представлена и в других цветах, включая серебристый, золотой, серый. Впечатляюще выглядят красные смарт-часы с ремешком идентичного цвета. Модель Apple Watch S3 можно приобрести в белом и черном исполнении, если хочется дополнить коллекцию смарт-часов лаконичным гаджетом.

«Эппл Вотч 6» радуют новыми удобными ремешками, выполненными в виде монобраслета из плетенных синтетических нитей или мягкого силикона. При производстве второго варианта применяется специальный метод обработки материала ультрафиолетом. Поэтому монобраслет из силикона имеет такую шелковистую, приятную на ощупь поверхность. Он плотно прилегает к запястью, если правильно выбран один из девяти размеров.

Функциональность на высоте: чем может похвастаться солидный гаджет

Смарт-часы от Apple шестого поколения созданы с заботой о здоровье пользователей. С их помощью можно не только оценить общий уровень физического состояния человека, но и измерить уровень кислорода в крови. В специальном приложении используется инновационный алгоритм. Он позволяет определить степень насыщения крови кислородом в диапазоне от 70 до 100 %. В процессе измерения важно не двигаться. На задней панели находятся фотодиоды и кластеры из зеленых, инфракрасных диодов. К другим преимуществам Apple Watch Series 6 относятся:

  • высокая производительность — смарт-часы работают на 20 % быстрее за счет мощного процессора S6 SiP;
  • наличие антенн для сверхширокополосной связи;
  • быстрая зарядка — всего полтора часа до 200 %;
  • впечатляющая автономность — до 18 часов;
  • усовершенствованный яркий дисплей Retina.

«Умные» часы от известного бренда в шестом поколении радуют своих обладателей и возможностью измерения высоты в режиме реального времени.

часы Эппл Вотч 6, Apple Watch S3
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