Критерии выбора подходящей мотокосы

Мотокоса на сегодняшнее время является доступным решением для тех, кому нужно содержать придомовой участок ухоженным. Использование такого портативного прибора позволяет расчистить подступы к стенам дома, срезать ботву, заготовить сено и др. Область применения такого оборудования достаточно широка, а потому в ассортименте магазинов оно представлено внушительным диапазоном параметров.

Как правильно подобрать бензокосу для дачи или дома? Все мотокосы выделяются по типу двигателя и бывают бензиновыми либо электрическими. Первый вариант, как правило, более востребован.

Как выбрать мощность бензокосы

От мощности такого оборудования напрямую зависит, как быстро и качественно оно будет выполнять работу. Вполне понятно, что чем мощнее устройство, тем меньше времени требуется на обработку более толстых стеблей, сухостоя и др. Традиционно мощность бензиновых кос варьируется от 0,7 до 3,2 л. с. Достаточно подобрать подходящий вариант для того, чтобы обеспечить чистоту участка, учитывая тот факт, что менее мощное оборудование способно пропускать толстые стебли или застопориться на них.

Мощная мотокоса от производителя станет лучшим вариантом, однако выбирать ее следует в зависимости от сферы эксплуатации. Придомовой участок или газон можно обработать прибором, минимальная мощность которого составляет до 1 л. с. Для ликвидации более густого растительного покрова следует выбрать оснащение до 2 л. с. Подобные бензокосы обычно можно встретить в городских дворах и парках, а также на территориях предприятий.

Если площади, которые требуется обработать мотокосой, выделяются внушительным объемом густой растительности и наличием камней, то и мощность агрегата должна составлять не менее 2,1 л. с. Такие бензокосы, как правило, считаются профессиональными, и могут справиться даже со сложным рельефом, не говоря уже о многообразии растительности. В то же время приобретать такое оснащение для ухоженных садовых участков с нежной травой не рекомендуется, так как заплатить за это придется больше во всех смыслах - мощная мотокоса весит много и стоит дорого.

Пользователи признают, что очень удобно, если производитель указывает параметр расхода топлива. В этом случае можно знать, к примеру, что на определенную площадь уйдёт 10 л бензина. Впрочем, когда речь идет о триммерах, говорить однозначно об этом параметре тоже не приходится, учитывая, что расход топлива в этом случае зависит от определенных критериев: