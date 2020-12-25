Проведение дезинсекции: меры безопасности и как подготовиться

Когда в доме или любом месте, требующем удовлетворительного санитарного состояния, заводятся вредители или паразиты, в первую очередь надо подумать о проведении дезинсекции помещения.

Несмотря на название, дезинсекция включает в себя не только истребление насекомых, но и членистоногих, других видов домашних паразитов, а также последующие меры обработки и профилактики.

Для чего нужна дезинсекция, её виды

Дезинсекция бывает профилактической и направленной на уничтожение уже заселившихся вредителей.

Профилактическая дезинсекция помогает создать условия, в которых потенциальные вредные насекомые, членистоногие или грызуны не смогут существовать или попросту не захотят там появляться. Сюда входят как и безвредные для человека методы — уборка, санитарная обработка поверхностей, так и сложные комплексные меры, которые требуют специальных навыков и знаний.

Дезинсекция помещений, направленная на уничтожение насекомых и членистоногих, напрямую борется с вредителями методами их отлавливания, отпугивания или умерщвления.

Особенности разных методов дезинсекции

Для проведения дезинсекционных мероприятий используют несколько методов, их можно сочетать при необходимости.

По своей природе различают такие методы дезинсекции:

физические;

механические;

химические;

биологические.

К физическим методам относится влажная или сухая обработка высокими температурами, кипячение вещей и обработка лучами ультрафиолетового диапазона. Эти методы относительно безопасны, подходят для использования в квартирах и других помещениях, не влияя на качество условий для жизни человека.

Механические методы считаются базовыми и направлены скорее на профилактику появления вредных насекомых и членистоногих, чем на прямую борьбу с ними. Сюда можно отнести установку москитных сеток, задраивание ходов и трещин, вывешивание клейких лент и уборку на месте.

Химические методы предполагают использование различных ядов. Дезинсекционные средства различаются по своей токсичности, форме выпуска и предназначению — яд для одного вида насекомых может оказаться неэффективным для другого.

Биологические методы предполагают использование естественных врагов насекомых и пауков — птиц и других животных, в чей рацион оно могут входить, а также токсичные для вредителей штаммы микроорганизмов и виды грибов. Эта услуга не используется на закрытых объектах, так как требует много пространства и свободную циркуляцию воздуха.

Выбор подходящего метода дезинсекции

При выборе подходящего метода дезинсекции специалисты учитывают особенности объекта, объем услуг и виды истребляемых насекомых.

Есть несколько факторов, которые стоит при этом учитывать:

Вид и назначение объекта. Для небольших помещений недопустимо использование биологических методов, так как они вредят как самой постройке, так и тем, кто будет в ней находиться в дальнейшем. Для жилых объектов дезинсекционные работы химическим методом тоже могут не подходить, так как для некоторых вредителей используются виды ядовитых средств, предполагающие долгое нахождение жителей вне обрабатываемого жилья. Объем работ. Услуги дезинсекции сразу для нескольких видов вредителей могут проводиться одним универсальным способом, подходящим для всех обнаруженных видов насекомых. Вид насекомых. Для некоторых видов эффективнее всего показывают себя физические средства, а уничтожение некоторых возможно только с помощью химической обработки места.

Выбор метода и их сочетание для эффективной дезинсекции проводятся исключительно специально обученными специалистами.

Избавляйтесь от насекомых безопасно

Дезинсекционные мероприятия требуют специальной подготовки и знаний, так как их проведение некоторыми методами может быть небезопасным для неопытного человека.

Соблюдайте меры безопасности во время проведения дезинсекции и строго следуйте инструкциям людей, которые её проводят.