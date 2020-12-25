Проведение дезинсекции: меры безопасности и как подготовиться

Когда в доме или любом месте, требующем удовлетворительного санитарного состояния, заводятся вредители или паразиты, в первую очередь надо подумать о проведении дезинсекции помещения.
Несмотря на название, дезинсекция включает в себя не только истребление насекомых, но и членистоногих, других видов домашних паразитов, а также последующие меры обработки и профилактики.
Для чего нужна дезинсекция, её виды
Дезинсекция бывает профилактической и направленной на уничтожение уже заселившихся вредителей.
Профилактическая дезинсекция помогает создать условия, в которых потенциальные вредные насекомые, членистоногие или грызуны не смогут существовать или попросту не захотят там появляться. Сюда входят как и безвредные для человека методы — уборка, санитарная обработка поверхностей, так и сложные комплексные меры, которые требуют специальных навыков и знаний.
Дезинсекция помещений, направленная на уничтожение насекомых и членистоногих, напрямую борется с вредителями методами их отлавливания, отпугивания или умерщвления.
Особенности разных методов дезинсекции
Для проведения дезинсекционных мероприятий используют несколько методов, их можно сочетать при необходимости.
По своей природе различают такие методы дезинсекции:
- физические;
- механические;
- химические;
- биологические.
К физическим методам относится влажная или сухая обработка высокими температурами, кипячение вещей и обработка лучами ультрафиолетового диапазона. Эти методы относительно безопасны, подходят для использования в квартирах и других помещениях, не влияя на качество условий для жизни человека.
Механические методы считаются базовыми и направлены скорее на профилактику появления вредных насекомых и членистоногих, чем на прямую борьбу с ними. Сюда можно отнести установку москитных сеток, задраивание ходов и трещин, вывешивание клейких лент и уборку на месте.
Химические методы предполагают использование различных ядов. Дезинсекционные средства различаются по своей токсичности, форме выпуска и предназначению — яд для одного вида насекомых может оказаться неэффективным для другого.
Биологические методы предполагают использование естественных врагов насекомых и пауков — птиц и других животных, в чей рацион оно могут входить, а также токсичные для вредителей штаммы микроорганизмов и виды грибов. Эта услуга не используется на закрытых объектах, так как требует много пространства и свободную циркуляцию воздуха.
Выбор подходящего метода дезинсекции
При выборе подходящего метода дезинсекции специалисты учитывают особенности объекта, объем услуг и виды истребляемых насекомых.
Есть несколько факторов, которые стоит при этом учитывать:
- Вид и назначение объекта. Для небольших помещений недопустимо использование биологических методов, так как они вредят как самой постройке, так и тем, кто будет в ней находиться в дальнейшем. Для жилых объектов дезинсекционные работы химическим методом тоже могут не подходить, так как для некоторых вредителей используются виды ядовитых средств, предполагающие долгое нахождение жителей вне обрабатываемого жилья.
- Объем работ. Услуги дезинсекции сразу для нескольких видов вредителей могут проводиться одним универсальным способом, подходящим для всех обнаруженных видов насекомых.
- Вид насекомых. Для некоторых видов эффективнее всего показывают себя физические средства, а уничтожение некоторых возможно только с помощью химической обработки места.
Выбор метода и их сочетание для эффективной дезинсекции проводятся исключительно специально обученными специалистами.
Избавляйтесь от насекомых безопасно
Дезинсекционные мероприятия требуют специальной подготовки и знаний, так как их проведение некоторыми методами может быть небезопасным для неопытного человека.
Соблюдайте меры безопасности во время проведения дезинсекции и строго следуйте инструкциям людей, которые её проводят.