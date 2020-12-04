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Почему сход-развал важен для любой машины: особенности и нюансы регулировки

05.12.2020 / 14:52
Почему сход-развал важен для любой машины: особенности и нюансы регулировки
Регулировка развал-схождения (сход-развала) - это процедура, которая выполняется для всех автомобилей, независимо от их марки и модели.

Регулировка развал-схождения (сход-развала) — это процедура, которая выполняется для всех автомобилей, независимо от их марки и модели. Под сход-развалом понимают изменение угла положения колес относительно кузова. Выполняется данная процедура в два этапа, от которых и произошло название — развал и схождение.

Зачем выполнять сход-развал на автомобиле

От правильно подобранного угла, под которым расположены колеса, зависит общее поведение транспортного средства на дороге. Повышенная управляемость также влияет и на такой важный параметр, как безопасность вождения.

Существует несколько причин, почему стоит делать регулировку сход-развала. После правильного выполнения данной процедуры:

  • у машины улучшается курсовая устойчивость, ее перестает уводить в сторону во время движения;

  • автомобиль становится более маневренным, снижается склонность к заносам, облегчается управление не только на ровных дорогах, но и в тяжелых условиях эксплуатации;

  • увеличивается ресурс шин, так как они изнашиваются постепенно, на них не воздействуют дополнительные нагрузки, что в свою очередь положительно сказывается на экономии горючего.

Кроме этого, развал-схождение нужно делать, чтобы не потерять в дороге колесо. Из-за неправильно установленного угла, на крепления могут воздействовать большие нагрузки, что существенно увеличивает риск поломки различных компонентов.

Сход или развал — особенности регулировки

Схождение — это угол установки колес по отношению к продольной оси машины. В отличие от развала, неправильный сход оказывает существенное влияние на износ покрышек.

Развал — это угол, под которым размещены колеса относительно вертикальной прямой. Существует три типа развала:

  • Положительный часто встречается на грузовых автомобилях, так как под нагрузкой угол меняется и становится близким к нулевому.

  • Отрицательный, как правило, встречается на спорткарах, так как в этом случае автомобили могут легко проходить повороты на полной скорости.

  • При нулевом развале износ шин минимизируется, но только при условии правильно выполненной регулировки.

Где проходить развал-схождение

Регулировку угла размещения колес следует доверять только профессионалам. Это обусловлено тем, что для данной процедуры необходимо специальное диагностическое оборудование, которое есть только в сертифицированных автосервисах. В Киеве, например, записаться на регулировку сход-развала можно в Оилер — https://oiler.ua/.

Здесь работают сертифицированные сервисмены, которые дают гарантию на выполненные услуги, что особенно важно при регулировке развал-схождения. Если допустить ошибку во время регулировки углов колес, это может оказать влияние не только на комфорт во время езды. Из-за неправильного сход-развала может ускориться износ покрышек, а также некоторых элементов подвески, так как они будут испытывать повышенные нагрузки, например, при прохождении поворотов.

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