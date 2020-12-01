Войти | Зарегистрироваться
22:04

вторник,
01 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Угловые диваны – мебель, создающая уют

01.12.2020 / 20:35
Угловые диваны – мебель, создающая уют
Первое, о чем задумывается каждый, кто поставил цель купить новую мебель, где найти проверенного продавца, который реализовывает товар, отличающийся качеством.

Угловые диваны обрели популярность благодаря стильному дизайну и параметрам, которые обеспечивают уют, комфорт и эстетическую усладу для глаз.

Где приобрести диван?

Диван угловой можно купить, перейдя по ссылке https://ddn.ua/divany-uglovye.html. интернет-магазина с широким ассортиментом мягкой мебели. В этом мебельном онлайн маркете можно осуществить покупку непосредственно со склада.

Доставка производится по Киеву и всей Украине. Представленные в онлайн каталогах модели по цене обойдутся недорого, при этом заявлено качество высокого уровня от отечественных производителей. Есть возможность купить угловой диванчик по распродаже, тогда, считайте, выгодная покупка у вас в кармане.

Рациональное использование пространства

Первое, чем примечательны угловые модели среди других, это возможностью рационально использовать углы комнаты, которые зачастую менее заняты во всем доме, нежели другие стены. Г-образные модели – наиболее выигрышный вариант как для маленьких, так и для больших помещений. Также конструкция углового дивана достаточно эргономична, что позволяет хранить в нишах под сидениями и подлокотниками различные предметы быта.

Сфера использования

Г-образные мягкие угловые диваны в любой комнате дома или квартиры: гостиной, спальной, детской – выгодная мебель для уюта, комфорта и полноценного отдыха, который обеспечивается в том случае, когда модель раскладывается. Это также отличное решение в малогабаритных площадях.

В залах кафе и ресторанов мягкие уголки устанавливаются, как правило, в VIP-комнатах. Угловой диван позволяет обустроить максимально комфортный отдых для посетителей заведения. В таких моделях вовсе не обращается внимание на наличие спального места, а вот яркое дизайнерское решение – главенствует.

Дополнительный функционал

Угловой диван может бы со спальным местом и ящиком для белья. Такой – отличная альтернатива громоздкой кровати. Модификация с деревянными подлокотниками умещает чашку с напитком, ноутбук, книгу или журнал. По сути служит журнальным столиком. К тому же в интерьере модель в обрамлении натурального дерева смотрится солидно. Конструкцией отдельных моделей предусмотрена полочка, на которой можно разместить будильник, телефон, книгу, настольную лампу, фотографию – да, в общем все, что пожелаете.

Цена дивана = качество основы

В первую очередь стоимость углового дивана формируется исходя из габаритов мебели. Чем больше изделие – тем дороже. Сырье, из которого изготавливается диван, также основополагающий фактор, от которого образуется ценовая политика в дальнейшем.

Каркасы из массива натурального дерева считаются высшего класса, поскольку натуральный материал отличается износоустойчивостью и качеством. И прочный, и надежный, и экологичный – это все характеризует диваны, изготовленные из древесины.

Недорогая мебель преимущественно эконом-класса изготавливается из ДСП, однако это не говорит о том, что такая продукция не практична. Металлическая основа способна выдерживать колоссальные нагрузки, при этом стоимость ниже, чем массива.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.