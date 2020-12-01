Угловые диваны – мебель, создающая уют

Угловые диваны обрели популярность благодаря стильному дизайну и параметрам, которые обеспечивают уют, комфорт и эстетическую усладу для глаз.

Где приобрести диван?

Диван угловой можно купить, перейдя по ссылке https://ddn.ua/divany-uglovye.html. интернет-магазина с широким ассортиментом мягкой мебели. В этом мебельном онлайн маркете можно осуществить покупку непосредственно со склада.

Доставка производится по Киеву и всей Украине. Представленные в онлайн каталогах модели по цене обойдутся недорого, при этом заявлено качество высокого уровня от отечественных производителей. Есть возможность купить угловой диванчик по распродаже, тогда, считайте, выгодная покупка у вас в кармане.

Рациональное использование пространства

Первое, чем примечательны угловые модели среди других, это возможностью рационально использовать углы комнаты, которые зачастую менее заняты во всем доме, нежели другие стены. Г-образные модели – наиболее выигрышный вариант как для маленьких, так и для больших помещений. Также конструкция углового дивана достаточно эргономична, что позволяет хранить в нишах под сидениями и подлокотниками различные предметы быта.

Сфера использования

Г-образные мягкие угловые диваны в любой комнате дома или квартиры: гостиной, спальной, детской – выгодная мебель для уюта, комфорта и полноценного отдыха, который обеспечивается в том случае, когда модель раскладывается. Это также отличное решение в малогабаритных площадях.

В залах кафе и ресторанов мягкие уголки устанавливаются, как правило, в VIP-комнатах. Угловой диван позволяет обустроить максимально комфортный отдых для посетителей заведения. В таких моделях вовсе не обращается внимание на наличие спального места, а вот яркое дизайнерское решение – главенствует.

Дополнительный функционал

Угловой диван может бы со спальным местом и ящиком для белья. Такой – отличная альтернатива громоздкой кровати. Модификация с деревянными подлокотниками умещает чашку с напитком, ноутбук, книгу или журнал. По сути служит журнальным столиком. К тому же в интерьере модель в обрамлении натурального дерева смотрится солидно. Конструкцией отдельных моделей предусмотрена полочка, на которой можно разместить будильник, телефон, книгу, настольную лампу, фотографию – да, в общем все, что пожелаете.

Цена дивана = качество основы

В первую очередь стоимость углового дивана формируется исходя из габаритов мебели. Чем больше изделие – тем дороже. Сырье, из которого изготавливается диван, также основополагающий фактор, от которого образуется ценовая политика в дальнейшем.

Каркасы из массива натурального дерева считаются высшего класса, поскольку натуральный материал отличается износоустойчивостью и качеством. И прочный, и надежный, и экологичный – это все характеризует диваны, изготовленные из древесины.

Недорогая мебель преимущественно эконом-класса изготавливается из ДСП, однако это не говорит о том, что такая продукция не практична. Металлическая основа способна выдерживать колоссальные нагрузки, при этом стоимость ниже, чем массива.