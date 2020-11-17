Защищают ли новые законы о поддержке бизнеса наемных работников?

Пандемия коронавируса COVID-19 вынудила многие предприятия поменять привычную рабочую рутину. И если у одних компаний началась удаленная работа, то другие и вовсе вынуждены были закрыться. Не удивительно, что отсутствие дохода привлекло массовые увольнения сотрудников во многих компаниях. Со своей стороны, государство приняло законы о поддержке бизнеса, которые должны не только помочь бизнесу выстоять в период карантинных ограничений, но и защитить наемных работников, затронутых карантинными мероприятиями.

Юридическая поддержка бизнеса и работодателей

Юридическая компания «ВигоЛекс» отмечает, что одним из основных положений принятых законов о поддержке бизнеса является поддержка работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность в условиях противодействия коронавирусной болезни COVID-19.

Так, закон с длинным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 540-IX от 30.03.2020 г. (далее – Закон № 540-IX) ввел понятие частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленных Кабмином для предупреждения возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Помощь получат на период карантина и в течение 30 календарных дней после завершения карантина, застрахованные лица в случае потери ими части зарплаты или дохода вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности, а также:

работники, получающие оплату времени простоя в соответствии со ст. 113 Кодекса законов о труде Украины (кроме периода освоения нового производства (продукции);

работники, находящиеся в отпуске без сохранения зарплаты в соответствии с п. 3-1 ч. 1 ст. 25 и ст. 26 Закона Украины «Об отпусках» (кроме лиц, которые получают пенсию);

физические лица-предприниматели, которые являются застрахованными лицами (кроме лиц, которые получают пенсию) и не получают пособие по частичной безработице на период карантина как работник.

Сумма пособия по частичной безработице на период карантина предоставляется работодателям, в том числе физлицам-предпринимателям, которые являются застрахованными лицами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Такое пособие предоставляется на срок остановки (сокращения) деятельности, а также в течение 30 дней после завершения карантина и в случае уплаты работодателем ЕСВ в течение 6 месяцев, предшествующих дате остановки деятельности.

Пособие по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена предусмотренная законодательством длительность рабочего времени, из расчета 2/3 тарифной ставки (оклада), установленной работнику соответствующего разряда. Размер пособия определяется исходя из финансовых возможностей Фонда государственного социального страхования Украины на случай безработицы, и не может превышать размера минимальной зарплаты.

Работодатель может обратиться за получением денежных средств для выплаты работникам пособия по частичной безработице в течение 90 календарных дней со дня приостановления (сокращения) производства. Выплату работникам пособия по частичной безработице осуществляет работодатель с первого дня сокращения длительности их рабочего времени.

Кто может претендовать на пособие по частичной безработице?

Однако, претендовать на пособие по частичной безработице не могут работники, которые работают на предприятие по совместительству.

Касательно людей, потерявших свою работу, законом № 540-IX установлено, что пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного.

Юристы компании «ВигоЛекс» обращают внимание, что позитивным моментом является то, что выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения безработным территориального органа службы занятости – статус безработного можно подтвердить любыми средствами коммуникации (телефонная связь, электронные средства и т.п.).

Также в Украине было введено понятие дистанционной работы с целью защиты прав работников. Предусматривается, что при отсутствии письменного согласия между работодателем и работником, дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором.

В целом законы о поддержке бизнеса несколько защищают наемных работников (как работающих, так и тех, кто потерял работу), однако, многое зависит от действий работодателя и его порядочности. На практике, к сожалению, все не так просто и радужно, как на бумаге, тем более, что в Украине огромное число работников либо вообще не оформлено официально, либо работало на «минималку», поэтому их потери в части «серой» зарплаты законодательством никак не коснулись.