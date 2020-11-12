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Из чего состоит КАСКО: виды программ

13.11.2020 / 09:27
Из чего состоит КАСКО: виды программ
Полис КАСКО может быть полным, частичным и даже экологичным.

Каждая страховка по-своему уникальна: в одной есть опция экспресс-урегулирования, в другой — техпомощь на дорогах, в третьей — все перечисленное вместе с аварийным комиссаром и подменным авто на случай поломки. Эксперты СК «УНИКА» рассказали о наполнении программ добровольного автострахования.

Состав КАСКО: чем отличаются программы

Страховой пакет КАСКО состоит из нескольких ключевых ингредиентов, от каждого из которых зависит конечная цена полиса. Классический «рецепт» включает страховые события, дополнительные услуги, исключения, определенные условия страхования и франшизу. Каждому из этих элементов стоит уделить внимание при оформлении страховки.

Риски: когда сработает КАСКО

Основу страховой защиты составляет набор рисков. Он может быть полным или частичным. В полноценный комплект входят ДТП по вине и без вины страхователя, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия, пожары, взрывы, падения предметов, столкновения с животными и прочие события разрушительного характера. Помимо частичных повреждений в перечень включены крупные риски с максимальным покрытием — угон и тотальная гибель авто.

Некоторые страховые компании разработали специальные программы страхования для электрокаров, которые отличаются от стандартных пакетов полное КАСКО наличием защиты аккумуляторов и зарядных устройств от всех рисков. Пример такого решения — продукт ЭКО-КАСКО от СК «УНИКА». Если АКБ или зарядка повредятся или будут украдены, страховая компания выплатит компенсацию.

Если цена полного КАСКО «кусается», можно выбрать частичную защиту с более скромным списком рисков. Как правило, «облегченные» страховки срабатывают только при угоне и ДТП.

Опции: полезные услуги в премиальных пакетах

Полная страховка на авто редко предлагается без полезных дополнений. Как правило, в пакет КАСКО включены стандартные опции — выезд аварийного комиссара на место происшествия, оплата эвакуатора, упрощенное урегулирование «недорогих» ДТП онлайн без справок из полиции и визитов в офис, авто на подмену.

Некоторые страховщики повышают привлекательность КАСКО с помощью опции «техпомощь на дорогах». В сложной ситуации владелец такой страховки может воспользоваться услугами технического ассистанса. Специалисты мобильных бригад выезжают по вызовам для устранения мелких поломок (вскрытие заклинивших замков, замена колес и пр.), заправки бензобаков, подзарядки аккумуляторов и эвакуации авто до СТО.

Исключения: когда страховка не сработает

При оформлении страховки КАСКО стоит ознакомиться с разделом договора «Исключения из страхового покрытия». В нем подробно описаны все поводы для отказа в выплате. К стандартным исключениям относятся пьяные ДТП, повреждения от народных волнений и терактов, гидроудары двигателей при ливнях/наводнениях.

Страховщик не возместит ущерб, если страхователь спровоцирует ДТП из-за нарушения правил эксплуатации авто либо использования кустарных обвесов. Причиной для отказа в выплате компенсации по угону может стать отсутствие всех ключей от авто или оригинала свидетельства о регистрации ТС.

Условия страхования

Страхователь может «подкорректировать» некоторые условия страхования, что отразится на стоимости страховки.

Страховщики дают возможность выбрать:

  • место ночного хранения авто — на конкретной охраняемой стоянке или без привязки к локации;

  • способ расчета компенсации — с учетом или без учета степени износа;

  • водители за рулем — конкретный список или без ограничений (с 23 лет);

  • СТО — дилерские или партнерские, по выбору СК или страхователя;

  • количество страховых случаев в период действия договора — 1 или без ограничений.

Внимание — франшиза

Франшиза — это определенный процент от страховой суммы, который страховщик не доплачивает страхователю. К примеру, если размер франшизы составляет 2%, а размер максимального покрытия — 250 000 грн, из каждой выплаты будет вычитаться 5 000 грн.

Процент может быть низким или высоким — от 0,1 до 10%. Как правило, по частичным повреждениям устанавливается достаточно «щадящая» франшиза 0,1–2%, а по тоталу и угону — более ощутимая 5–10%. Чем больше ее размер — тем дешевле будет стоить полис КАСКО.

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