Возможности современных холодильников для дома

Современные холодильники отличаются расширенным функционалом, новыми технологиями, интересными дизайнерскими решениями. Бытовая техника становится высокотехнологичной.

Системы охлаждения, защита от перепадов напряжения

Для лучшего сохранения свежести продуктов холодильник LG ga b509slkm оснастили системой Nature Fresh – многопоточным охлаждением для равномерного распределения холода в камерах и поддержания заданной температуры на всех полках. В таких условиях продукты дольше сохраняют свежесть, цвет и вкус.

Задачи, решаемые с помощью новых технологий:

снижение энергопотребления техники;

предотвращение потери полезных элементов в продуктах;

предупреждение появления бактерий;

удобное управление оборудованием.

Если вам нужен надежный холодильник, защищенный от перепадов напряжения, тогда стоит купить Vestfrost CNF289X, автоматически отключающийся при скачках в сети. В технике реализованы и другие полезные опции и технологии, включая антибактериальные уплотнители и фильтр для предупреждения распространения бактерий – продукты остаются не только свежими, но и безопасными.

Технология Total No Frost

Такая система предусмотрена в современных холодильниках LG. Total No Frost препятствует образованию инея и льда, снижает энергопотребление и избавляет от необходимости размораживать холодильник.

В моделях последнего поколения устанавливается антибактериальный фильтр, он включается каждые два часа, очищая воздух внутри камер, задерживая бактерии и пыль, устраняя неприятные запахи.

DoorCooling+ и функция диагностики холодильника

В некоторых холодильниках LG используется технология DoorCooling+. В таких моделях воздух внутрь техники подается через несколько отверстий. С помощью специально направленного потока создается заслон и поддерживается оптимальный микроклимат в каждом уголке внутреннего пространства. В самой компании объясняют, что система продлевает срок хранения продуктов и снижает износ компрессора.

Другие полезные опции:

возможность перевешивания двери (позволяет выбирать удобное место для установки агрегата);

LED-подсветка внутри камер;

режим «отпуск» – работая в таком режиме, агрегат потребляет меньше энергии;

«дверь в двери» – быстрый доступ к закускам и напиткам, снижающий потерю холодного воздуха.

Диагностика с помощью смартфона

Опция получила название Smart Diagnosis. Чтобы провести диагностику, нужно позвонить на горячую линию компании LG, после чего поместить смартфон на холодильник. Затем оборудование самостоятельно подключится к удаленному компьютеру для самодиагностики и выдаст результат проверки. Опция позволяет контролировать состояние дорогого холодильника и своевременно выявлять неисправности.

Управление через смартфон

Многие производители делают ставку на интеграцию смартфона с холодильником, чтобы пользователи могли удаленно управлять техникой с помощью мобильного устройства – устанавливать температуру, включать экспресс-разморозку и задавать другие команды. Такие модели оснащаются WI-FI-модулями.

И это лишь часть инновационных технологий, реализуемых в холодильниках нового поколения разных брендов. Производители продолжают совершенствовать бытовую технику, чтобы она не только на все 100% справлялась с задачей хранения продуктов, но и была максимально удобной в использовании.