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Ворота для гаража: рекомендации по выбору от Hormann

28.10.2020 / 19:08
Ворота для гаража: рекомендации по выбору от Hormann
На отечественном рынке ворота для гаража представлены в широком разнообразии модификаций и производителей.

Как не потеряться среди товарного изобилия и выбрать модель, максимально отвечающую вашим требованиям? Если вы не сторонник устаревших распашных ворот, вам следует выбирать среди инновационных подъемно-поворотных моделей.

Принцип работы у них общий. При открытии щитовое полотно поднимается и располагается под потолком или над проемом. А особенности конструкции, касающиеся строения воротного полотна, отражены в названиях модификаций: щитовые, секционные и рулонные модели. Наибольшим спросом пользуются секционные гаражные ворота.

Постсоветский рынок поделен между тремя крупными производителями: Alutech (Беларусь), DoorHan (Россия) и Hörmann (Германия). Предприятия Ryterna, Gant и др. пока не добились такой популярности, к тому же они очень похожи на DoorHan.

Выбирая ворота, обычно учитывают такие критерии, как:

  • класс изделия;

  • цена;

  • надежность;

  • долговечность;

  • безопасность;

  • коэффициент теплоизоляции;

  • сложность ремонта и наличие запчастей.

Эти параметры определяются особенностями конструкции и материалами, из которых производятся воротное полотно и фурнитура. Каждый производитель гарантирует бесперебойную работу ворот в течение 25 000 циклов подъема/опускания.

К экономклассу принято относить DoorHan, к оптимум-классу — Alutech, а Hörmann традиционно считается продуктом премиум-класса. Отсюда и цена. Причем она во многом зависит от опций. Опции поднимают стоимость ворот в 2–3 раза в сравнении с базовой комплектацией. Однако и у Hörmann есть бюджетные предложения. Более подробная информация на сайте https://www.hormann.ua/garazhni-vorota/.

Cэндвич-панели брендов Alutech и Hörmann конструктивно схожи. Они выполнены по технологии замкнутого контура. Лицевой и внутренний листы заводятся друг на друга и скрепляются внизу и вверху панели. Панель остается целостной, не расслаивается от ударов о пол, не рассыхается на солнце.

Конструкция DoorHan выполнена с терморазрывом, без замыкания контура, концы листа загнуты в пену. В этом случае панель не имеет мостика холода, что делает полотно теплее и препятствует сплошному промерзанию. Такая продукция дешевле в производстве, однако страдает прочность. Именно там, где панели давят друг на друга, стальная оболочка разорвана. Панели DoorHan не рекомендуется использовать в районах с сильными ветрами.

Технология замкнутого контура, используемая Alutech и Hörmann, также позволяет обеспечить защиту от защемления. Зазоры между панелями настолько малы, что в них не попадут даже детские пальцы. DoorHan такой защиты не дает.

Изделия каждого производителя оснащены комплексом противовзломных приспособлений и запорных механизмов. Тихо и быстро вскрыть ворота не получится. Минусом DoorHan является отсутствие отверстий под замки и ручки. Необходимость сверлить на объекте повышает сложность сборки и вероятность ошибки.

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