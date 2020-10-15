Женские кроссовки - обувайся удобно

Более того обувь продолжает эволюционировать и в наши дни. Самым ярким примером в этом плане являются кроссовки. Ведь именно производство кроссовок на сегодня есть самым технологичным среди всех производств обуви. В рекламе кроссовок берут участие знаменитости шоу-бизнеса и спорта. Для подошвы изобретают новые синтетические материалы, которые способны убрать часть нагрузки с ног, используют самые разные системы шнурования, он классических до заимствованных с фантастических фильмов. Кроссовки давно вышли за рамки своего спортивного амплуа, и стали обувью, которую можно использовать практически для любого повода.

Женские кроссовки

Все больше девушек отдают предпочтение удобной обуви, такой как женские кроссовки. Тем более что их разнообразие позволяет подобрать пару удобной обуви на все случаи жизни, даже свадебные торжества в современном стиле стали событием где можно использовать кроссовки. Практически не осталось именитого дизайнера, или модного дома, который бы не занялся производством собственной линии кроссовок. Благодаря этом появляется все больше изысканных моделей, которые по своему внешнему виду не ступают классической обуви, с той лишь разницей, что они более удобны. Этот фактор, среди прочих многих, помог распространить кроссовки среди женской аудитории, ведь появилось множество моделей, которые и под платье идеально подходят и в ресторан будут кстати.

В современных реалиях кроссовки стали обязательной вещью в женском гардеробе и заняли место повседневной обуви. Но постоянное усовершенствование в сфере производства кроссовок помогли создать модели из самых разных материалов, разновидностей кожи, синтетики, замши и текстиля, благодаря чему кроссовки можно носить в любое время года и по любому поводу, главное подобрать подходящую модель. В холодную пору года подойдут утепленные кроссовки на платформе, для лета будут актуальным сверхлегкие модели с плоской подошвой.

Дизайн кроссовок

Внешний вид кроссовок имеет большое значение, можно их разделить на 2 большие группы: модели со спортивным дизайном, и модели с городским или классическим дизайном. Хотя модные тенденции последних лет говорят о том, что и такое разделение условное. Вы спокойно можете одеть спортивные кроссовки под пышную юбку, и это не будет считаться чем-то из вон выходящим. Любые эксперименты приветствуются, главное чтобы ваша обувь была для вас удобной и подчеркивала вашу индивидуальность. Но все таки если вы хотите чтобы ваш гардероб был выполнен в едином стиле то существую некоторые правила, которые помогут вам выглядеть более стильно.

Если форма одежды у вас более классическая, скажем вечернее платье или деловой костюм, вам стоит подобрать кроссовки без ярких вставок с монотонным цветовым оформлением. Главное запомнить правило, цвет кроссовок не должен сливаться с цветом вашей верхней одежды, но и не должен ярко контрастировать.

Для вашего Casual стиля на противовес классическому подойдут яркие модели кроссовок, с резко выделяющимися цветными вставками. Джинсовая одежда идеально сочетается с белыми кроссовками, также к ним подойдет и летняя одежда, типа шортов, бриджей или даже юбок. К одежде нейтральных цветов идеальными станут красные кроссовки.

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