В какой валюте лучше хранить сбережения?

Хранить деньги на банковском счете или под матрасом? Это один из самых спорных вопросов уже много лет. Но не менее актуален и другой вопрос: в какой валюте лучше хранить деньги? Гривна более чувствительна к экономическим и политическим факторам, однако именно в национальной валюте происходят все расчеты в стране. Доллар США и евро более стабильны, но депозиты в валюте обещают не слишком высокие проценты.

Чтобы минимизировать риски, финансовые эксперты советуют хранить средства в разных валютах. Мы рассмотрим, в какой валюте лучше хранить деньги, прогнозы экономистов и когда доллар в Украине начнет дешеветь.

Покупать доллары или нет

С началом пандемии и карантина в Украине доллар США начал дорожать. После вмешательства регулятора наметилась положительная динамика и национальная валюта начала немного укрепляться. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом нестабильна, все чаще поговаривают о второй волне, возобновлении карантина и других негативных для экономики последствиях, макроэкономический прогноз до 2022 года показывает постепенный рост ВВП и укрепление гривны относительно американской валюты.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что покупать валюту стоит лишь в случае крайней необходимости. Если же вы хотите купить доллары с последующим размещением их на депозите, такой вариант вполне логичен. Сегодня банки предлагают невысокие процентные ставки, тем не менее, депозиты в валюте пользуются определенным спросом. Это объясняется низкими рисками и надежной защитой от инфляции.

Вклады в гривне

Негласное правило гласит: храните деньги в той валюте, в которой осуществляете основные траты. Конечно, речь идет о национальной валюте. Депозит в гривнах – это отличный способ сохранить накопления и получать доход. Расчет дохода по депозиту производится с использованием следующих данных:

срок депозитного договора;

возможность досрочного расторжения договора;

возможность пополнения вклада;

автоматическая пролонгация депозита.

Также на итоговую процентную ставку могут влиять другие факторы: наличие акционных предложений, дистанционное открытие депозита.

Структура валютной корзины

Если вы желаете не только сохранить, но и преумножить свои сбережения, эксперты рекомендуют диверсифицировать валютную корзину. Тут нет четкой структуры, так как каждый самостоятельно решает, в чем хранить свои кровно заработанные деньги, однако общие рекомендации все-таки имеются.

Оптимальный вариант – 50/50, где 50% составляют валютные сбережения, а 50% - гривна. Доллар и евро позволят защитить корзину от инфляции, а гривневая часть позволит немного заработать. Вы можете самостоятельно сформировать корзину и оформить депозит в гривнах или других валютах, как посчитаете необходимым.