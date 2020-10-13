Дочки-матери: необходимые аксессуары для интересной игры

Какие дополнительные игровые принадлежности позволят малышкам ощутить себя настоящими мамочками, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Модели поведения девочка берет из окружающей действительности и переносит в игру. Она хочет катать куклу в коляске, укачивать в колыбельке, купать в ванне, поить из бутылочки и кормить за стульчиком для кормления. Для этого понадобятся соответствующие игрушечные аксессуары.

Кукольные коляски

Современная коляска для куклы — больше, чем игрушка. Компактная коляска-трость с мягким сиденьем подойдет малышкам от 1 года. Она отличается простотой конструкции и легко складывается для хранения. Девочкам от 2 лет будет интересно катать куклу в коляске-люльке. В нее пупса или мишку можно положить спать или посадить для прогулки. Трансформируемые модели оснащаются перекидными ручками, переноской и сиденьем-трансформером, как настоящие прогулочные коляски для малышей. Игрушка рекомендована девочкам с 3 лет.

Колыбели, манежи, кроватки

Ассортимент кукольных кроваток включает колыбели и манежи для пупсов-младенцев, обычные и двухъярусные кровати для «дочек» постарше, уютные кроватки с балдахином для принцесс. Материал изготовления разный: пластик, дерево, металл. Большинство моделей дополняются матрасами, подушками и комплектами белья. Баюкая и качая куклу, укрывая ее одеяльцем, девочка учится вниманию и заботе о близких. Такие игры прививают доброту и пробуждают материнский инстинкт.

Ванночки

Современные ванны для кукол выглядят как настоящие. Игрушки оснащаются подголовником, душевой лейкой, подсветкой, кнопками для пуска воды и создания пены, звуковыми эффектами. Благодаря такой ванночке купание куклы стало одним из любимым занятий малышек.

Стульчики для кормления

На собственном опыте девочки знают, что малышей кормят, усадив на специальный стул со столешницей. Игрушечный стульчик для кормления поможет в точности повторить с куклой действия мамы. Игрушка яркая, легкая, компактная, с простым механизмом трансформации стульчика.

Кухни и игрушечная посуда

Игровые кухонные наборы — миниатюрные копии современных функциональных кухонь. Они включают варочную поверхность, духовку, микроволновку, мойку, посудомоечную и стиральную машину, холодильник, шкафы и полочки для посуды, кухонную утварь (кастрюли, сковородки, тарелки, чашки, столовые приборы и т. д.). На такой кухне девочки играют часами, готовя вкусный обед на всю кукольную семью.

Благодаря аксессуарам игра в дочки-матери становится максимально похожей на реальную жизнь и позволяет малышке проявить лучшие качества мамы и хозяйки. Навыки, которые девочка получит через игру, подготовят ее ко взрослой жизни. Пусть малышка играет с удовольствием!