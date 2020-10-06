3 причины пригнать авто из Америки

Вы мечтаете о хорошем комфортном автомобиле? Тогда 100% нужно брать не отечественный автопром. К сожалению, наши еще не вышли на уровень европейского и американского производства. Именно поэтому авто из-за рубежа пользуются таким большим спросом. Классные машины из Америки на atl.ua. У этих ребят есть бизнес-лицензия с ведущими аукционами США. Каждый автомобиль, перегоняющийся компанией АТЛ, проверяется перед торгами. Доставка осуществляется в любую точку Украины, при этом вам помогают растаможить и оформить автомобиль. Почему мы говорим именно о машинах из Америки? Чем они лучше? Давайте попробуем разобраться.

Цена = качество

Во-первых, учитывайте состояние дорог у нас и в Америке. Там машины служат гораздо дольше, потому что они практически не катаются по бездорожью. Даже через 5 лет активной ежедневной эксплуатации американские машины выглядят как новые. Еще один плюс — это полная комплектация по доступной цене. Американские машины отличаются от от европейских и азиатских аналогов большей надежностью, поскольку американцы более требовательны к качеству авто и более щепетильно относятся к вопросам безопасности.

Подробное описание

Сотрудничая с компанией АТЛ, вы можете быть на 100% уверены в том, что ожидание будет полностью соответствовать реальности. В каталоге есть машины с максимально подробными фото и характеристиками, которых более чем достаточно для знакомства с машиной. Еще одно преимущество американских автомобилей — честный пробег. В Штатах за отмотку пробега предусматривается уголовная ответственность, чего не скажешь о европейском или российском рынке.

Финансовая выгода

Экономия денег — это тоже одна из главных причин обратиться к американскому рынку автомобилей. Если сравнивать с нашим внутренним рынком, вы сэкономите порядка 40%. Только не забудьте о том, что все машины из США обязательно подлежит сертификации на соответствие нормам Евро-5.

Если вы решили перегнать авто из-за рубежа, важно найти грамотных специалистов, которые осуществляют доставку до нового гаража. Компания АТЛ давно на рынке и предлагает заключение официального договора. За каждой машиной закреплен номер, который есть в базе Государственного Департамента Транспортных средств США. Не составит труда точно узнать попадало ли авто в ДТП, проверить реальное количество владельцев автомобиля, дату последнего техосмотра и сопутствующие данные.