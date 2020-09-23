Как выбрать пенал для первоклассника

Совсем немного времени осталось перед тем, как школы откроют свои двери для своих учеников. Уже сейчас родители задумываются над тем, какие аксессуары необходимо подобрать для будущих учеников. Особенно ответственным занятием является подготовка первоклассника. Ведь необходимо подобрать все: и удобную одежду, и качественный рюкзак, и вместительный пенал, чтобы вмещал максимально все и был удобен. Каким должен быть пенал первоклассника? О чем стоит почитать, чтобы избежать типичных ошибок при покупке? Обратимся к мнению специалистов.

Виды пеналов

С выбором пенала не так все просто.Ассортимент этих товаров столь велик, что без путеводителя обойтись сложно. При первом же взгляде становится понятно, что цвет и рисунок важны для ребенка. А для родителя необходимо, чтобы пенал был вместительный, с большим количеством отделений. Тем не менее, желания необходимо соединить. Ведь в школу с пеналом будет ходить ребенок, поэтому ему он тоже должен нравиться.

По форме пеналы бывают таких видов:

пенал-косметичка;

пенал-раскладушка;

пенал-тубус;

пенал-трансформер.

Пенал-косметичку выбирают, как правило, ученицы постарше. Он мягкий, имеет всего одно отделение и замок. Поэтому карандаши, ручки и терки лежат все вместе, без особого порядка. Он красивый и мягкий, но первокласснику будет сложно находить что-либо в нем быстро.

Пенал-тубус имеет плотную форму, что является преимуществом. При этом он по-прежнему оснащен всего лишь одним отделением. Школьники средних и старших классов, как правило, не обращают на это внимание, а вот младшим ученикам придется приспособиться, чтобы вовремя находить необходимые предметы.

Пенал-раскладушка или створчатый пенал представляет собой универсальный органайзер для пишущих принадлежностей. Он легко открывается в две стороны, имеет плотную основу, поэтому все приборы внутри него надежно защищены. Такой пенал вполне могут выбрать как девочка, так и мальчик, так как он может быть представлен в любых красочных вариантах. Также важно отметить, что этот пенал имеет достаточно небольшой вес, что является плюсом, так как дети носят на занятия тяжелые учебники.

Пенал-трансформер. Надежный и вместительный. Имеет большое количество отделений и дополнительных кармашков. Как правило, изготавливается основательно и потому немного массивный. Материалы могут быть различные: от дерева и картона до ПВХ.

Какой пенал купить первокласснику?

Выбирая пенал для будущего ученика, важно помнить о качестве. Он может быть изготовлен из дерева, пластика или ткани. При покупке пенал для первоклассника не должен быть очень ярким и пахнуть химией. Важно также и качество молний. Необходимо внимательно рассмотреть покупку и проверить все кармашки.

Преподаватели начального звена школ часто советуют выбирать для ребенка створчатый пенал. Его еще называют пенал-книжка или пенал-раскладушка. У него есть ряд видимых преимуществ:

эргономичность;

универсальность;

вместительность;

развивающая функция.

Такой пенал ребенок откроет один раз в начале занятия, и все канцелярские принадлежности окажутся на виду и надежно зафиксированными. Это большой плюс, так как ребенку даже не понадобится стаканчик для ручек и карандашей на парте. Также пенал-книжка способствует развитию мелкой моторики рук. Все карандаши и ручки в нем держатся за счет резинок. В конце урока ребенку будет необходимо разложить принадлежности по местам. Этот процесс позитивно влияет на улучшение графомоторных функций у ребенка. Помимо прочего, хранение канцелярии в створчатом пенале – это гарантия того, что все поместится и все будет структурировано. А сам пенал не займет много места в портфеле малыша.

Важно помнить, что какой бы пенал вы не выбрали для своего ребенка, самое главное – это проявление любви и заботы. Ведь ваш ребенок будет хорошо учиться тогда, когда будет чувствовать поддержку своих родителей. А хорошие и качественные аксессуары, такие как пенал для первоклассника, стимулируют его познавательный интерес и станут надежными проводниками в страну знаний.