Механическая прочистка труб в Киеве от компании «Труболюб»

И не важно, о каком объекте идет речь – жилом, общественно, промышленном, ведь забитые трубы – это всегда неприятно. И если в домашних условиях это грозит временными неудобствами, то в двух других случаях возможна остановка производства, что ведет к финансовым потерям.

Потому при первых признаках неисправности, следует принимать меры. Сигналом к незамедлительным действиям служит неприятный запах из труб, булькающие звуки, медленный уход жидкости. Профессиональную бригаду чаще всего вызывают уже тогда, когда самостоятельные действия не дали результат, и ситуация выходит из-под контроля.

Изначально люди пытаются устранить засор, используя подручные средства – горячую воду, раствор с содой, уксусом, а также вантуз, сантехнический трос. Также в ход идут специальные готовые химические препараты, приобретенные в магазине. Такие действия приносят плоды в тех случаях, когда засор невелик – например, образовалась небольшая мыльная пробка.

Если же речь идет о многолетнем налете, твердом постороннем предмете, строительном мусоре, такие действия бесполезны. Требуется профессиональная механическая прочистка с использованием специального оборудования. Этот метод отлично зарекомендовал себя благодаря высокому уровню эффективности.

Суть механической прочистки

Необходимо понимать, что речь идет не о примитивном тросике, который имеется под рукой практически у каждого, а о профессиональном механическом оборудовании – с его помощью специалист компании «Trubolub» полностью устраняет засор, а не проделывает в нем отверстие. Сам трос очень гибкий, что позволяет проникать в самые труднодоступные места.

Для начала проводится диагностика, а после специалист подбирает насадку в зависимости от характера засора. Может использоваться:

Крюк – отлично удаляет волосы, шерсть, бумагу, тряпки;

Пробивная насадка, напоминающая по форме наконечник копья, используется для разрушения твердых пробок;

Роторные устраняют жировые отложения;

Донные помогают удалить осадок из ила, грязи;

Ершик используется для очистки стен труб, не применяется для пластиковых и сильно изношенных металлических систем.

К преимуществам метода относятся: оперативность, универсальность, безопасность, результативность. Оборудование с одинаковым успехом используется для прочистки как внутренней, так и наружной, ливневой систем канализации. Оценить эффективность способа может каждый человек, обратившийся за помощью в компанию «Труболюб».

Наши специалисты успешно прочистили более 3000 км канализационных труб. Такой опыт позволяет быстро находить решение для любой задачи, оперативно устранять засор, не оставляя после себя беспорядка. Еще одно наше преимущество – самая привлекательная стоимость на все услуги по прочистке канализационных систем в Киеве и области.