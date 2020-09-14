Специалисты рассказали, как цвет затеняющей сетки влияет на урожай

Затеняющие сетки https://biotol.com.ua/ru/setki-ten/ уже давно стали обычным делом в повседневной жизни. Еще бы – материал нашел широкое применение в самых разных областях. Начиная от растениеводства и заканчивая декоративным использованием – направления, где можно эксплуатировать полотно, уже и перечислить сложно.

Затеняющие сетки в растениеводстве

Самая первая сфера применения затеняющих сеток – это огородничество. Известно, что солнечные лучи плохо влияют на урожай. Более того, солнце способно сжечь растения, тем самым оставив хозяев без плодов. Поэтому выращивать овощи на открытой местности – неблагоприятный фактор. С другой стороны, под деревьями разбивать грядки также нельзя, ведь урожая так же не будет, только наоборот – по причине недостаточности солнца.

Чтобы решить эту проблему, была изобретена затеняющая сетка. Это – материал, покоривший всех садоводов и огородников, которые хоть единожды его применяли. Ведь притеняющая сетка способна создать над растениями приятную прохладу, не пропуская палящие лучи и в то же время пропуская достаточное количество воздуха. Таким образом, для растений создается самый что ни есть благоприятный микроклимат, способствующий получению максимального урожая.

Как цвет сетки влияет на урожай

Кстати, учеными было проведено очень интересное исследование. Оказывается, что цвет солнцезащитной сетки очень даже влияет на результат – то есть на урожай. При этом то или иное растение реагирует на определенный цвет по-своему. Удивительно, но это доказанный факт.

Затеняющая сетка способна как ускорить появление первого урожая, так и задержать его на половину месяца. Таким образом, более детальное изучение данного вопроса поможет не только контролировать урожайность культур, но и поспособствует развитию корней, стеблей и даже размеров плодов.

Затеняющая сетка – палочка-выручалочка для огорода. С помощью материала можно добиться равномерного распределения солнечных лучей по грядкам, то есть растения будут получать ровно столько солнца, сколько им необходимо для идеального дозревания – без солнечных ожогов. В регионах со щадящим солнцем используют сетки с минимальной степенью затенения. И наоборот – чем жарче область, тем степень затенения солнцезащитной сетки должна быть подобрана выше.

Преимущества затеняющей сетки

Преимущества использования затеняющей сетки в растениеводстве очевидны.

Материал защищает растения от солнечных лучей. При этом влага сохраняется на достаточном уровне.

Кроме этого, сетка способна защитить огород от непогоды – град или ливень не страшны грядкам, ведь теперь есть затеняющая сетка.

При сильных порывах ветра материал способен защитить растения также.

Где еще применяется солнцезащитная сетка

Но растениеводство – это далеко не единственная область, где нашли свое применение затеняющие сетки. Полотно также применяется в животноводстве. С его помощью получаются качественные накрытия для скота – ведь, опять же, сетка способна создать комфортную прохладу, при этом пропуская достаточное количество солнца и создавая отменную циркуляцию воздуха.

Еще притеняющая сетка применяется во время строительства – с ее помощью можно скрыть ремонтные работы. Но самое главное – материал создает комфортные условия для работы персонала, оберегая и работников, и прохожих на улице от падения инструментов, если речь идет, например, о реконструкции здания.

Еще одна область применения затеняющей сетки – двор. С помощью полотна можно быстро и легко соорудить беседку, что называется «зону отдыха на скорую руку». При этом качество беседки будет высоким, сооружение – долговечным.

Как вариант, материал может быть использован в качестве построения забора. Это – быстрое, экономичное и эффективное решение отгородиться от соседей. А разнообразие цветов затеняющей сетки позволяет выбрать именно тот вариант, который подойдет в конкретном случае.

Также с помощью сетки делают навесы для автомобилей – очень актуально в жаркие летние дни, когда хочется спрятать машину подальше от солнца, чтобы в салоне всегда сохранялась приятная прохлада.

Другие области применения затеняющих сеток – спорт (роллердромы, лыжные трассы, теннисные корты и пр.), летние террасы (баров, кафе, ресторанов) и другие направления.