Чем занять ребенка от 1 до 3 лет: полезные советы для родителей

С первых месяцев жизни важно уделять малышу много внимания, чтобы наладить эмоциональную связь, дать ему ощущение безопасности и помочь развиваться. А еще совместные занятия — это неповторимые воспоминания на всю жизнь. Поэтому мы подготовили несколько вариантов, как провести время с маленьким ребенком весело и с пользой.

Перед началом игры позаботьтесь о комфорте. Убедитесь, что на ребенке сухой и нежный подгузник (https://eva.ua/pr27889/), предложите попить, а во время игры перекусите фруктами или печеньем. Если малыша ничего не будет беспокоить, он получит массу удовольствия от интересных занятий. Теперь можно начинать!

Веселые рисунки

Если ребенку еще не удается держать кисточку в руке, это не повод отказываться от творчества. Устройте рисование ладошками, используя безопасные краски и яркие цвета. Когда малыш нарадуется своими отпечатками, добавьте фломастером немного деталей, чтобы завершить картину. Также можете играть специальным набором для окрашивания водой или «познакомиться» с фломастерами. Это поможет развить мелкую моторику, творческие способности и фантазию.

Совсем как взрослый

Иногда для развлечения достаточно бытовых предметов: кастрюль, ложек, тряпок или опрыскивателей с водой. Выполняя привычные «взрослые дела», ребенок изучает новые предметы и узнает, как нужно их использовать. Также это помогает малышу приблизиться к родителям и познакомиться с их миром. Следует поощрять ребенка, когда он проявляет желание помочь навести порядок дома, приготовить ужин или просто сделать приятное близким. Вы можете разложить по комнате различные предметы и попросить дочь или сына принести их по очереди.

Игра с мячом

Обычная игрушка способна подарить ребенку массу впечатлений и развить полезные навыки. Начните с простого: катите или пинайте мячик друг другу. Тогда попробуйте бросать его и ловко ловить руками, чтобы тренировать реакцию и моторику малыша. Для разнообразия можете предложить бросать мяч в корзину или ведро, затолкать его в импровизированные ворота между двумя игрушками или устроить настоящую эстафету.

Детское рукоделие

Чтобы развить у ребенка творческое видение, усидчивость и мелкую моторику, попробуйте вместе сделать игрушку своими руками. Вы можете использовать для этого картон, подручные материалы или шишки с желудями. Хорошим вариантом станет кукла мотанка из клочка ткани, ореха и нити, которая еще и познакомит с украинской культурой. Когда создадите игрушку, обязательно придумайте ей имя и интересную историю.

Читать и рассматривать

Книжку не переоценивают, она действительно очень важна для развития ребенка с первого года его жизни. Выбирайте издания в соответствии с возрастом. Лучше всего подойдут книги малого формата с толстыми картонными страницами, яркими рисунками и небольшим количеством текста. Вы можете не только читать написанную сказку, но и вместе с ребенком придумывать интересные приключения изображенным героям. Впоследствии ребенок сможет самостоятельно называть имена персонажей и будет иметь своих любимцев.

Успокаивающие крупы

Эта игра может показаться не слишком увлекательной с точки зрения взрослых, но точно понравится малышу. Насыпьте в миску фасоль, рис, гречку, горох или макароны и поставьте сбоку несколько чашек. Вы будете удивлены, насколько нравится годовалому ребенку пересыпать продукты из одной емкости в другую. Для более яркой игры можете покрасить рис в разные цвета с помощью пищевых красителей. Важно все время наблюдать за действиями малыша, чтобы мелкие элементы не попали в дыхательные пути.

Помните, что для ребенка важно не только проведенное вместе время, а и уделенное внимание. Разговаривайте с ним, вместе придумывайте интересные приключения и поддавайтесь на его уговоры быть гостем в импровизированном кафе. Искренние эмоции стоят того, чтобы оторваться от важных взрослых дел.





