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Купить ювелирные изделия на Украине онлайн

31.08.2020 / 22:02
Купить ювелирные изделия на Украине онлайн
Большой выбор ювелирных изделий из золота, серебра и платины с драгоценными вставками. Скидки, подарки и бонусы покупателям.

<Эксклюзивные драгоценности от истинных мастеров-ювелиров высоко ценятся солидными дамами и юными девушками. Украшения из золота, серебра и платины с оригинальными и классическими вставками легко подчеркивают статус и демонстрируют эстетический вкус своих обладательниц. Они дополняют наряды и повседневные модные образы. Кольца, серьги, подвески, броши, браслеты, колье, кулоны — для многих ювелирные изделия несут глубокий магический смысл, защищают от негативного энергетического воздействия. Выбирая украшения с драгоценными камнями, покупатели ориентируются на свои индивидуальные обереги. Популярный интернет-магазин ювелирных изделий в Украине демонстрирует красочный каталог, в котором легко найти свою продукцию. Предлагаются бонусы и подарки, скидки для участников дисконтной программы, бесплатное бронирование и отсутствие предварительной оплаты.

Тренды на ювелирном рынке

Среди модных драгоценностей в 2020 году неизменно выделяются красивые и элегантные длинные серьги и классические пусеты с жемчугом, лаконичные бриллиантовые сережки из красного золота (с алмазной россыпью или единственным камнем), изящные разноцветные шармы для браслетов и геометрические формы в подвесках. К другим популярным дизайнерским решениям ювелирного мира относятся:

  • серьги-конго с алмазными гранями и миниатюрные гвоздики с цирконами;
  • тематические подвески и кулоны с лицами, фигурками;
  • ювелирные кожаные, шелковые шнурки с золотым замочком, каучуковые строгие кольца со вставками из драгоценных металлов;
  • широкие классические браслеты с разными вариантами плетения;
  • кольца из белого золота, комбинированные модификации (особенно часто при выборе обручальных коллекций ювелиры сочетают белое и желтое золото, используют алмазную грань).

Роскошь в дизайнерских украшениях уместно сочетается с лаконичностью. Поэтому очень популярны колье на леске с золотыми подвесками и драгоценными камнями или без них. Тема геометрических форм четко прослеживается и в кольцах, и в серьгах. Особенно эффектно квадраты, овалы, прямоугольники выглядят при комбинировании разных видов золота — белого, желтого и красного. На ювелирном рынке неизменно востребованными остаются платиновые изделия. Благородный металл надолго сохраняет респектабельный вид, сочетается с бриллиантами и изумрудами, сапфирами, топазами и рубинами.

интернет-магазин ювелирных изделий в Украине
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