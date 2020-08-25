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Возможности нового смартфона Galaxy Note 20

25.08.2020 / 12:38
Возможности нового смартфона Galaxy Note 20
Серия Note – это всегда высокая производительность, стильный дизайн, использование самых передовых технологий. Это не просто флагман, а мощный и функциональный компьютер в карманном формате.

Серия Note – это всегда высокая производительность, стильный дизайн, использование самых передовых технологий. Это не просто флагман, а мощный и функциональный компьютер в карманном формате.

Супермощные смартфоны для бизнеса и развлечений

Если вы искали высокопроизводительный смартфон, обязательно оцените возможности Galaxy Note 20, по заверению разработчиков компании Samsung, новая модель открывает для пользователей совершенно другой мир, меняя представления о мобильных устройствах. В девайсе сосредоточены лучшие технологии и оригинальные дизайнерские решения.

Несколько «За» в пользу Galaxy Note 20

О преимуществах смартфона можно говорить бесконечно. Выделим несколько сильных сторон:

  • высокая производительность, сравнимая с компьютером;
  • камера профессионального уровня, снимающая 8K видео;
  • стильный металлический корпус с переливающимися цветами;
  • возможность играть в игры Xbox Games на смартфоне;
  • два размера – экраны 6,7 и 6,9 (выбирайте удобный вариант);
  • ускоренный стилус S Pen.

Многие эксперты, которые уже успели протестировать Galaxy Note 20, отмечают, что это до предела технологичный девайс с высокой автономностью. Любители снимать видео с помощью мобильных устройств обязательно оценят возможности камеры с самым высоким разрешением в сегменте смартфонов – 8K. Видео можно редактировать прямо в девайсе, для этого предусмотрены все инструменты.

Производительность, сверхбыстрая зарядка, стилус S Pen

Смартфон Galaxy Note 20 идеально подходит для геймеров – девайс оснащен производительным интеллектуальным процессором, обеспечивающим высокую скорость загрузок и трансляций.

Телефон заряжается на 50% всего за 30 минут. Это впечатляющие показатели для смартфона такого типа (в комплект входит специальное устройство для ускоренной подзарядки).

Усовершенствованный стилус S Pen

В девайсе очень удобно делать заметки с помощью электронного пера. Разработчики улучшили стилус, добившись более плавного и точного опыта создания заметок. Используя этот функциональный инструмент, вы сможете создавать и редактировать заметки в любой момент. Рукописные строчки могут быть преобразованы в текст для копирования и других действий (например, экспорта в Word).

Еще несколько особенностей

К другим плюсам Galaxy Note 20 можно отнести:

  • высокий класс защиты от воды и брызг (можно погружаться на глубину до 1,5 м на полчаса);
  • обмен фотографиями и другим контентом с друзьями путем наведения своего телефона на телефон приятеля – технология Point to Share);
  • надежная защита – сканер отпечатка пальца, защита безопасности данных в реальном времени.

И это далеко не все возможности Galaxy Note 20 – высокопроизводительного девайса, отлично подходящего для решения любых задач, будь это игры, работа или просто общение.

Galaxy Note 20
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