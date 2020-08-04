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Что подарить другу на день рождения? Рейтинг оригинальных подарков

05.08.2020 / 08:11
Что подарить другу на день рождения? Рейтинг оригинальных подарков
День рождения близкого друга для многих людей так же важен, как и собственные именины.

Поэтому, хочется выбрать для своего товарища оригинальный подарок, который ему точно придется по душе. Специально для вас мы собрали рейтинг интересных презентов, среди которых вы наверняка найдете что-то подходящее.

Приставка

Не зря многие считают, что мужчина все равно остается ребенком, независимо от того, сколько лет ему исполняется. Ведь фактически каждый представитель сильной половины человечества будет рад получить в свой день рождения новенькую игровую приставку. Кроме того, вы можете подобрать для него диски с играми, за которыми вместе будете в дальнейшем проводить дружеские посиделки.

Мини бар

Ну какой мужчина не хотел бы иметь свой личный мини бар? Вы можете выбрать для своего товарища один из классических вариантов, в виде небольшого шкафчика, или же приобрести более интересные модели в форме кареты, бочонка, глобуса, музыкального инструмента, канистры и так далее.

Сертификат

Если вам нужен оригинальный подарок на день рождения, который при этом был бы беспроигрышным вариантом для каждого, то остановите свой выбор на подарочных сертификатах от giftmall. Так вы не просто удивите своего приятеля интересным презентом, но и вручите ему карту, которой он 100% найдет применение в одном из партнерских магазинов данной компании.

Сухпаек

В последнее время это достаточно популярный вариант для презента, при чем как у молодежи, так и у людей среднего возраста. Вашему другу наверняка будет интересно попробовать настоящую еду пожарных, космонавтов, военных, туристов и тому подобное.

Ламзак

Отличное решение, особенно для теплого времени года. Ведь такой надувной диван ваш друг сможет брать с собой на дачу, на природу, на рыбалку, в поход и даже в путешествия. В сложенном виде он занимает совсем немного места и влезет в любую сумку или рюкзак, а надувается он с помощью потоков ветра достаточно просто и буквально за считанные секунды.

Печенье с предсказаниями

Оригинальное решение для тех, кто любит сладости. Ведь помимо печенья ваш друг получит еще и специальные предсказания, которые могут быть просто забавными, а могут и быть более содержательными.

Умный будильник

Такой презент будет особенно уместным, если ваш товарищ любитель поспать по утрам и из-за этого может пропустить какие-то важные дела. Теперь он всегда будет вставать вовремя, ведь это умное приспособление способно разбудить любого, как бы крепко он не спал.

Проектор

Такой вариант подходит тем, кто любит смотреть фильмы на большом экране, но хотел бы делать это дома, а не в кинотеатре. Благодаря такому подарку ваш приятель сможет устраивать сеансы просмотра любимых фильмов на своей территории.



Выбирайте один из подарков из нашего рейтинга и будьте уверены, вы сможете удивить своего друга и вручить ему действительно оригинальный презент!

 

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