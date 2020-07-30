Какие луковичные цветы выбрать для посадки на даче

Создание красивой весенней клумбы на даче начинается осенью. В это время происходит посадка луковичных цветов и первоцветов. Именно они восхищают и завораживают своей хрупкой красотой всю весну. А какие необычные разновидности луковичных стоит выбрать для посадки на даче вы узнаете далее.

Крокосмия

Речь идет о многолетнем растении с тонким прямостоячим стеблем, высота которого достигает 1 метра. Имеет светло-зеленые полуметровые листы, сопровождающиеся глубокой бороздкой. На стебле мощные цветоносы, имеющие плотные колосовидные или метельчатые соцветия.

Высадка луковиц в сентябре-октябре или весной в апреле-має. Территория должна быть солнечной, чтобы влага не застаивалась. Глубина на уровне 7-10 см. В обязательном порядке нужно обрезать цветоносы после увядания.

Нарцисс

Это многолетнее растение привычно многим, но в последние годы появилось множество интересных и необычных сортов нарциссов с Голландии, что на них снова стоит обратить внимания. К тому же хорошие и недорогие луковицы нарциссов сейчас можно найти практически в каждом интернет-магазине, главное обращать внимания на размер.

Высадка нарциссов осуществляется в хорошо освещенное место, которое защищено от ветра. Цветок любит влагу, но если ее слишком много, корни начнут загнивать. Высаживается с конца сентября по средину октября. Размер посадочных ямок от 10 до 25 см. в зависимости от того, какие размеры имеет луковица. Перед тем как засыпать высаженные в лунки луковицы, они наполняются древесной золой.

Безвеременник

Является многолетним растением, цветущим несколько лет подряд. Вырастает до 40 см. Включает в себя луковицу, прямой стоячий стебель, удлиненные листья, имеющие глянцевую поверхность.

Безвременник начинает цвести уже в осенний сезон, предпочтительным временем для посадки считается август-сентябрь. Цветок требует хорошо освещенных участков, но и небольшое затемнение ему не помешает развиваться. Грунт должен быть хорошо дренированным.

Спараксис

Родом из тропиков, а именно с Южной Африки. Растет в нашем климате благодаря работе селекционеров. Имеет небольшие пестрые цветы размером 4-6 см. Листья узкие и жесткие, не теряют свой насыщенный цвет под палящим летним солнцем на протяжении всего лета.

Растение прихотливо к поливу и солнцу, но зато когда оно расцветет вы полностью поймете, что все время которое вы посвятили уходу было не напрасным. Высаживать спараксис лучше всего большими группами по 30-40 луковиц.

Ирис

Ирисы являются яркими, неприхотливыми растениями, которые имеют огромное количество сортов. В зависимости от гибрида их высота составляет от 15 до 80 см. Высаживаются ближе к концу сентября-началу октября на глубину, равную трем луковицам. Ирисам нравится хорошо освещенная территория. Чтобы корни свободно распространились, требуется пространство как минимум 50 см. друг от друга. Цветок нуждается в рыхлой, богатой питательными веществами и жирной по структуре почве.