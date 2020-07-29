Чабань – чайный атрибут, о котором вы не слышали

Ее используют в магазинах, банках и офисах. Что это? Удобный чайный столик, на котором приятно расставлять посуду и заваривать чай. С этим атрибутом можно устроить чаепитие в лучших традициях китайской чайной культуры.

Какой бывает чабань

Размер. Чабань может быть крупной, метр и больше, а также миниатюрной – 15-20 см. Классика – чайные доски среднего размера, которые легко помещаются даже на журнальный столик.

Форма. Чаще всего встречаются прямоугольные чабани, это традиционная форма. Реже они бывают круглыми или овальными. В Китае считают, что прямые углы представляют мужское начало, а округлые – женское. Поэтому чайные доски с ровными линиями часто дополняют изящными рисунками, для гармонии.

Цвет. Традиционная чабань мягкого натурального оттенка: бежевая, коричневая, цвета красного дерева. Китайцы ценят все природное, поэтому кричащих цветов в оформлении нет.

Конструкция. Лучше, если чабань оснащена поддоном для слива жидкости. Дело в том, что китайская чаяная церемония приветствует обильный полив чайной доски водой и остатками чая. Влага не должна застаиваться на поверхности и функция поддона – собрать ее. Дополнительно может быть пластиковая трубка слива, которую опускают в ведро или другую емкость. Бывают цельные чабани, обычно небольшого размера. Встречаются похожие на сундучки, куда удобно складывать посуду. Они пригодятся для путешествий.

Материал чабани

Универсальный вариант – чайная доска из дерева. Это может быть дуб, вишня, сандал, венге, а также бамбук. Последние удобные, прочные, легкие и стоят относительно недорого.

От породы дерева зависит оттенок чабани. Чабань из сандала будет с оранжевым отливом и контрастными вкраплениями, из груши – темная, из бамбука – светло-бежевая. Иногда сверху наносят влагостойкий лак или краску, для дополнительной защиты от влаги и трещин из-за сухости.

Главное, чтобы на чабани не было трещин и повреждений. Хотя небольшие неровности фактуры для деревянной чайной доски считаются нормой.

Также чайные доски изготавливают из глины, фарфора, камня. Но такие экземпляры встречаются намного реже.

Как ухаживать за чайной доской

Лучший уход за чайной доской – не забывать устраивать чаепития и щедро поливать водой. После использования сполосните ее и протрите сухой мягкой тканью. Мыть химическими средствами, чистить аэрозолями категорически запрещается. Это повредит поверхность, резкий запах впитается в структуру материала и будет портить аромат чая при заваривании.

Если чабань долго стоит без дела, храните ее при комнатной температуре, не во влажном помещении и не под прямыми солнечными лучами.