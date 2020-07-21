Динамическая балансировка: что это, зачем нужна, как проводится

Под динамической балансировкой понимается настройка механизмов разной техники, включая зерноуборочные комбайны. Цель этой процедуры в том, чтобы уравновесить вращающиеся детали машин.

Зачем проводить динамическую балансировку

Балансировка проводится по отношению к разным механизмам, включая широкий спектр сельскохозяйственных агрегатов и устройств. Вовремя выполненная процедура увеличивает ресурс и продлевает срок службы техники. Знакомьтесь с выбором оборудования для проведения динамической балансировки на странице https://agroman.in.ua/dinamicheskaja-balansirovka, здесь же можно приобрести интересующие устройства, оформляя заказ в режиме онлайн.

Почему важно выполнять настройку вращающихся деталей

Техника с несбалансированными механизмами теряет производительность и гораздо быстрее выходит из строя. В результате предприятие несет убытки (не только из-за дорогостоящего ремонта, но и простоя оборудования). Проблема решается путем специальной настройки, позволяющей улучшить производительность техники, избежать серьезных затрат на ремонт и продлить срок службы агрегатов.

В продаже можно найти оборудование для балансировки:

молотильных барабанов;

роторов комбайнов);

разгонных битеров, роторов очистки и пр.

При своевременно проведенной настройке барабанов и роторов удается предотвратить повреждения рамы сельскохозяйственной техники, возникающие в результате сильной вибрации.

Особенности выполнения динамической балансировки

Явление вибрации особенно актуально при эксплуатации сельскохозяйственных машин, включая зерноуборочные комбайны. Сильный дисбаланс приводит к разрушению подшипников и кузова, разъединению болтов, разрушению швов и соединений, появлению трещин и прочим последствиям.

Для проведения балансировки роторных агрегатов применяется специальное оборудование. Некоторые устройства позволяют выполнять настройку в полевых условиях без необходимости демонтажа барабана, что обеспечивает максимально точный результат.

Гибкий и жесткий метод

Различают два метода динамической балансировки – гибкий и жесткий. Выбор зависит от особенностей агрегата (частоты вращения и прочих факторов). Сначала специалисты проводят осмотр техники и выявляют дефекты, затем определяют параметры вибрации и рассчитывают имеющиеся дисбалансы.

Итогом работы становится полное устранение зафиксированных вибраций (на завершающей стадии выполняются соответствующие измерения). Подробнее о том, как проводится динамическая балансировка, и какое оборудование для этого применяется, читайте по ссылке, указанной в материале.