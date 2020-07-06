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Macbook б/у: качественная техника по доступной цене

06.07.2020 / 10:42
Macbook б/у: качественная техника по доступной цене
Техника Apple пользуется огромной популярностью во всём мире. Электронные устройства из Купертино стоят дорого. Но есть возможность сэкономить, если приобрести Macbook б/у.

Электронные устройства Apple широко известны по всему миру. Спрос на них с каждым годом становится всё выше. Это объясняется уникальными техническими характеристиками техники. Нередко устройства покупают из соображений престижности, но основная причина выбора не в этом.

Чем так хороша «яблочная» вычислительная техника

Многие потребители стремятся к обладанию самыми последними моделями популярной техники с запоминающимся логотипом в виде надкушенного яблока. Это стремление представляется вполне естественным желанием пользоваться лучшими товарами. Не последнюю роль в выборе играют соображения моды — обладание гаджетами компании многие любители считают верхом шика и престижа.

И всё же самые яркие причины популярности техники следующие:

  • высокое качество комплектующих, материалов корпуса и сборки;
  • надёжность в работе;
  • долговечность;
  • высокая скорость работы.

Многие приверженцы Apple стараются идти в ногу со временем и меняют свои гаджеты сразу после выхода новой модели. Старый аппарат нередко выставляется на продажу — по сниженной цене, но без каких-либо потерь в качестве и функциональности. Именно так появляется возможность приобрести дорогостоящий Macbook б у по доступной цене.

Macbook б/у: преимущества выбора

Самая интересная особенность техники, представленной на вторичном рынке, — более чем доступные цены. Гаджеты Apple обновляются часто, а потому находятся в одних руках недолго. Поэтому сильно «устареть» они просто не успевают. Их качество и внешний вид не теряются — «Макбук» после пары лет работы остаётся практически новым. А цена становится значительно ниже. Поэтому Macbook б/у — это прекрасная возможность купить роскошную элитную технику по доступной цене и получить в своё владение роскошный гаджет со знаменитым логотипом.

Macbook имеет несколько весьма приятных особенностей, выделяющих аппарат из целого ряда моделей ноутбуков других производителей:

  • высокая степень автономности — несколько часов работы без подключения к сети питания;
  • сверхтонкий и лёгкий алюминиевый корпус;
  • мощный процессор и большой объём оперативной памяти — зависит от конкретной модели;
  • высокое качество видеокарты, обеспечивающей чёткую картинку;
  • наличие дополнительного сенсорного многофункционального экрана на верхней панели корпуса —в последних моделях.

При покупке изделия б/у все его характеристики и функциональные особенности не уступают новым моделям из магазина.

Macbook б у
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