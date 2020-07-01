Основные и дополнительные характеристики в мультиварках

В ней можно готовить диетические блюда, еду для ребенка, ужин для всей семьи. Прибору под силу даже сварить борщ. Все функции она выполняет с помощью запрограммированных команд.

Что внутри прибора

Внутри мультиварки находится антипригарная кастрюля из керамики или алюминиевого сплава. Она легко извлекается. Чтобы обеспечить долговечность емкости — мойте тщательно, не царапайте покрытие.

Под емкостью находится нагревательный элемент, работающий от электричества. В каждой команде запрограммирован температурный режим и продолжительность работы. В процессе приготовления крышка должна быть плотно закрыта. По истечению времени прибор подаст звуковой сигнал.

Готовить в мультиварке просто — выложите в кастрюлю все ингредиенты, закройте крышку, выберите режим. Дальше ожидайте, когда прибор сообщит о завершении команды. Вы можете открывать крышку во время процесса, чтобы перемешать или добавить ингредиенты.

Прежде чем купить мультиварку, ознакомьтесь с количеством функций и другими нюансами. Подумайте, где установить ее на кухне. Обычно у мультиварок небольшой вес, но постоянно переносить прибор — неудобно. Над техникой не должны располагаться шкафчики или полочки из-за того, что крышка открывается вверх, а в процессе готовки из нее выходит пар.

Особенности выбора

Пластик или нержавеющая сталь — материалы корпуса. Первый вариант легче и дешевле. При выборе мультиварки обратите внимание на поверхность корпуса — не должно быть шероховатостей, выступающих кусочков пластика.

Объем чаши — от 2,5 до 6 литров. Фактически от этого параметра зависит порция еды, которую можно приготовить. Чем больше кастрюля, тем больше размеры мультиварки. Для большой семьи лучше выбрать чашу с максимальным литражом.

Крышка должна плотно закрываться, любой люфт — это брак. В некоторых моделях она бывает съемной. Так удобнее мыть. Если крышка не снимается, ее легко протереть мочалкой.

Панель управления бывает двух видов: сенсорной или кнопочной. Большой разницы в функциональности нет. Любой вид панели нужно протирать и следить за чистотой, чтобы она функционировала как можно дольше.

Помимо основной функции, мультиварка может делать йогурт. Для этого к некоторым моделям прилагаются специальные емкости. Что обязательно должно быть в комплекте:

мультиварка;

коробка;

инструкция;

гарантийный талон;

шнур питания (бывает съемным).

Также почти все производители добавляют чашу для приготовления на пару и лопатку, половник. Обращайте особое внимание на пластиковые приборы. Бракованная лопатка может поцарапать покрытие чаши. Лучше использовать силиконовые или деревянные приборы.

Мультиварка существенно облегчает процесс приготовления пищи. Особенно, если поддерживает удаленное управление. Но такой функционал предусмотрен не в каждой модели.

Мультиварка — универсальная техника, которая освобождает и экономит время для выполнения других дел. Правильный уход за прибором позволит эксплуатировать его долгие годы.