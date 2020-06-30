Акустические системы: сабвуферы и их использование

Настоящий меломан редко удовлетворяется звучанием стандартного динамика магнитолы или обычных мультимедийных колонок для компьютера. Эти устройства не могут обеспечить качественного звучания, передать всю красоту музыкального произведения. Для повышения качества звука приходится использовать дополнительное оборудование: усилители мощности и акустические системы.

Технические особенности звука

Музыкальное произведение представляет собой причудливое переплетение звучаний различных инструментов. Общее звучание словно соткано из мелодических разновысотных линий и ритмов, имеющих собственный спектр звуковых частот, и комплекса гармоник, составляющих тембр каждой из партий.

Общий спектр звуковых частот делится на три части:

низкие частоты — басовые партии, своеобразный фундамент всей фактуры;

средние частоты — заполнение и ритмы;

высокие частоты — мелодические линии, перкуссия.

Для адекватного восприятия музыкальных записей необходимо подбирать оборудование так, чтобы обеспечивалось воспроизведение всего диапазона частот. Особо важную роль в фактуре играют басы — низкочастотная составляющая всей музыкальной ткани. С этой целью имеет смысл купить сабвуферы — я нашёл отличный вариант на сайте Первого музыкального гипермаркета. Именно после этой покупки мне удалось получить идеальное качество звучания в собственном автомобиле.

Роль сабвуфера в воспроизведении музыкальных треков

Качественное воспроизведение басов требует использования особого оборудования. Обычная широкополосная акустика при условии использования приличного усилителя даёт звучание приемлемого качества. Но басы всё равно остаются слабыми, поскольку для их качественной «отработки» требуются динамики большого диаметра, помещённые в герметичный ящик.

Сабвуфер и представляет собой такой ящик. В моделях активного типа имеется встроенный усилитель с фильтрами, отсекающими низкочастотную составляющую с перенаправлением полученного сигнала на динамик сабвуфера. Остальные частоты направляются на «широкополосники». В идеале фронтальные колонки содержат среднечастотные динамики, «пищалки» и ещё один фильтр.

Принцип раздельного воспроизведения частот, реализованный в сабвуферах активного типа и подключаемых к внешнему усилителю мощности пассивных акустических системах, гарантирует наиболее качественное воспроизведение всего частотного диапазона и улучшение восприятия музыкального произведения любого жанра. Особенно важно использование сабвуфера для любителей «тяжёлой» и ритмичной музыки.