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Применение ленточной пилы по металлу и выбор ее класса

30.06.2020 / 14:50
Применение ленточной пилы по металлу и выбор ее класса
На предприятиях, которые специализируются на мелкосерийном производстве, труд значительно облегчит ленточная пила. Она успешно используется на многих заготовительных производствах, в мебельной промышленности, в столярных цехах.

На предприятиях, которые специализируются на мелкосерийном производстве, труд значительно облегчит ленточная пила. Она успешно используется на многих заготовительных производствах, в мебельной промышленности, в столярных цехах. Делает ленточная пила по металлу распиловку по заранее заданным размерам, помогает достичь нужной толщины материала, применяется для фигурной резки.

Подробнее о возможностях ленточной пилы

Пила разрезает сталь (мягкую и нержавеющую), медь, алюминий, железо и другие похожие материалы. Представляет собой стационарный станок. Распиливает прокатные изделия, профилированный пруток, трубы и детали.

Оборудование удобно в работе. Пилу можно настраивать под различные параметры, чтобы она эффективно обрабатывала мягкий и твердый металл. Детали надежно фиксируются, в пилах есть встроенная функция охлаждения, благодаря которой режущее полотно надежно защищено от повреждений. Возможно пилить детали под углом.

У ленточной пилы есть такие плюсы:

  • чтобы установить оборудование, не понадобится больших затрат;
  • это простой в работе и обслуживании станок;
  • отличается небольшим потреблением электроэнергии;
  • небольшой расход материала, минимум отходов;
  • пожаробезопасность – при работе пилы не летят искры, это позволяет оператору работать точно и быстро.

Как выбрать

Выбор ленточной пилы делается, исходя из ее класса.

  • Первый. Это наиболее дорогие пилы, зато они универсальные. Работают с любым материалом, любых габаритов, включая крупные. Они автоматизированы, обычно их используют для высокоточной распиловки – в промышленности металлургической и заготовительной.
  • Второй. Эти пилы стоят дешевле. Уступают по качеству первому классу, поэтому не применяются в заготовительных участках, где требуется максимальная точность и высочайшее качество. В остальном, они работают также со всеми видами материалов, для более точной обработки выбираются автоматические пилы, а есть и полуавтомат.
  • Третий. Такие пилы используются больше в частных мастерских, поскольку они менее точные. Производительность у них ниже где-то в 2 раза ниже по сравнению с первым и вторым классом. Тоже выпускаются автоматическими и полуавтоматическими, но есть еще и ручные. Требуют соблюдения осторожности в работе и бережной эксплуатации.
  • Четвертый. Эти пилы применяются в быту. Они небольшие и могут устанавливаться на столе, подходят как домашний инструмент для единичного производства.

Работа с любой ленточной пилой требует соблюдения техники безопасности. Покупать такое оборудование надо только у того продавца, который отвечает за ее качество и надежность. Сертифицированные пилы покупайте в компании КМА-Украина. Она гарантирует долгую и бесперебойную работу устройства.

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