Советы по выбору блинной сковороды

Как часто вы жарите блины? Если только на Масленицу, то почему так редко? Наверняка, у вас просто нет хорошей блинной сковородки, которая превратит процесс готовки этого блюда в настоящее удовольствие. Красивые, тонкие и ажурные блинчики могут получиться у каждой хозяйки! Секрет не в рецептуре и не в особенностях приготовления, гораздо большую роль играет ваша блинная сковородка. Но как ее правильно выбрать? Давайте попробуем разобраться. От другой посуды блинная сковородка отличается размером, высотой бортиков, ровным и гладким дном, обязательным наличием антипригарного покрытия, а также удобной ручкой. Мы подготовили несколько полезных советов, которые помогут вам окончательно определиться с ее выбором.

Что насчет материала изготовления?

В отличие от сковородок для жарки других продуктов, которые изготавливают из углеводистой стали, алюминия, чугуна, нержавейки, керамики, хорошие блинные бывают всего двух видов:

Чугунные. Благодаря пористой структуре металла такие сковородки равномерно прогреваются и долго остывают. Для жарки блинов — то что нужно! Они не прогорают и служат достаточно долго, при этом не боятся контакта с металлическими предметами (в случае отсутствия специального антипригарного покрытия). Чугунные сковородки довольно устойчивые и блины к ним действительно не прилипают. Единственный минус — это большой удельный вес. Хрупкой девушке довольно сложно будет поднимать сковороду, переворачивая блины в воздухе. Еще один минус — это подверженность коррозии. Чтобы ржавчина не испортила вашу чугунную сковородку, после мытья насухо протирайте ее поверхность бумажным полотенцем.

Алюминиевые. Они тоже делятся на два типа: штамповка и литье. Мы бы рекомендовали отдать предпочтение второй разновидности, так как литые алюминиевые блинные сковородки в процессе эксплуатации зарекомендовали себя с лучшей стороны. Алюминий легче чугуна, поэтому даже с толстостенной посудой вам будет обращаться удобнее. Важно: у алюминиевой сковороды обязательно должно быть хорошее антипригарное покрытие, иначе все ее преимущества сводятся к нулю.

Низкие бортики и толстое дно

Толстое дно у сковороды нужно, чтобы блинчики не пригорали. Более того, посуда с тонким дном менее устойчива к деформации из-за сильного перегрева, а такое часто случается в процессе готовки. Что касается бортиков, они должны быть низкими. Так блины будет гораздо удобнее переворачивать (делать это можно специальной лопаткой или руками, как вам больше нравится). Выбирая диаметр блинной сковороды, мы бы рекомендовали остановиться на 20 см. Сковородки диаметром меньше берут для приготовления детских порций, а больше — для массового производства. Запомните одно простое правило: чем больше диаметр сковороды, тем сложнее вам будет с ней обращаться. Разливая тесто по центру, оно будет моментально схватываться, не растекаясь по краям. Ажурные блинчики идеальной толщины 100% получатся у вас только на сковородке, диаметром 20-22 см.