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Какой тип аккумулятора лучше для шуруповерта: Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh

19.05.2020 / 17:39
Какой тип аккумулятора лучше для шуруповерта: Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh
Чтобы инструмент всегда был готов к работе и не подвел, нужно знать, какой тип аккумулятора лучше подходит

Аккумуляторные шуруповерты используют для разных задач с крепежом в местах, где нет розетки. Более того, мастера обожают этот инструмент и пользуются им даже в помещении с нормальной электрической сетью по причине того, что прибор не имеет кабеля, который путается и мешает. Чтобы винтоверт на батарейке всегда был готов к работе и не подвел во время выполнения задач, нужно знать, какой тип аккумулятора лучше для шуруповерта. Современные производители используют такие виды батарей:

  • литий-ионные (около 3 тысяч циклов зарядки);
  • никель-кадмиевые (от 100 до 900 циклов зарядок-разрядок);
  • никель-металлогидридные (выдержат до 500 циклических процедур зарядки).

В чем преимущество литий-ионных батарей

Литий-ионные типы аккумуляторов для шуруповерта - самые крутые на сегодняшний день. Используются в высокотехнологичных гаджетах: телефонах, цифровых камерах, электромобилях. Оснащают ими и аккумуляторные инструменты. Шуруповерт li ion имеет отличные показатели емкости батарейки и ее напряжения. Эти характеристики аккумулятора определяют мощность прибора. Неудивительно, что литиевыми аккумуляторами укомплектованы большинство шуруповертов, особенно профессионального класса, где важны мощность, выносливость и продуктивность.

Плюсы li ion аккумуляторов:

  • Большая емкость и высокий вольтаж;
  • Выдерживают более 3 тысяч циклических зарядок и разрядов до потери емкости;
  • Отсутствует «эффект памяти» (невозможность дотянуть до 100%-ного показателя, если перед этим вырубили при зарядке 70%, например);
  • При комнатной температуре саморазряд идет крайне медленно, около 1,6% в месяц. Это важно, когда прибором пользуются время от времени;
  • Допускается широкий диапазон температур: от -20 до +60. Оптимальная температура для работы 23-25 градусов выше ноля.

Минусы:

  • Сильный мороз (ниже 20) - злейший враг для емкости и заряда.

На сайте специализированного интернет-магазина Storgom.ua представленною широкий выбор различных шуруповертов от всемирно известных производителей.

Чем хороши никель-кадмиевые аккумуляторы

Батареи типа Ni-Cd имеют никель в качестве катода, а порошковый кадмий используется как анод. Подобная конструкция хороша тем, что выдерживает различные температуры, даже крайне отрицательные. Еще одно достоинство - такие АКБ можно долго хранить незаряженными, на емкость это не влияет. То есть, в плюсах имеем вот что:

  • Нормальная работа на сильном морозе. Поэтому при выполнении монтажа на открытом воздухе в зимнее время, лучше выбрать никелевую батарею, чем литиевую.
  • Не нужно заряжать для длительного хранения.

При выборе типа аккумулятора, li ion или ni cd, помните, что никель-кадмиевые проигрывают:

  • В количестве циклов зарядки (в 3-10 раз, в зависимости от модели);
  • В саморазряде. Он составляет 10% в месяц от заряда;
  • Во времени зарядки малоемких батарей - очень долго идет этот процесс, до 7 часов. Но, к счастью, не все Ni-Cd батареи грешат долгой зарядкой. Шуруповерты класса профи от Sparky, Makita, Metabo заряжаются 30-50 минут большим током и при этом не нагреваются.
  • «Эффект памяти» не дает достигнуть 100% заряда.

Никель-металлогидридные батареи - дешево и нетоксично

Аккумуляторные шуруповерты со встроенными батареями типа Ni-Mh - это видоизмененные никель-кадмиевые. Вместо кадмия в качестве анода используется сплав металлов, которые отлично поглощают водород. Данная система повышает емкость батареи при меньшей ее массе и габаритах. В результате измененной конструкции, получается положительный эффект, который проявляется в медленной разрядке при работе.

Но саморазряд таких АКБ все-таки очень высокий. «Эффект памяти» присутствует, хотя и частично снижен. Используя, аккумуляторы Ni-Mh типа, нужно следить за уровнем их заряда. Желательно не допускать полного разряда «под ноль», иначе возникнут проблемы с последующими зарядками.

Большое преимущество этих батарей - экологическая нетоксичность, поскольку тяжелых металлов в них не используют. Никель-металлогидридные шуруповерты стоят дешевле, чем их аналоги с литий-ионными АКБ, поэтому их рекомендуем приобрести для дома, для нечастых работ по ввинчиванию шурупов.

 

аккумулятор, шуруповерт
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