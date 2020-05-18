Как изменится кукла LOL в 2020 году: лимитированные коллекции для борьбы с Covid-19

Одержимость эпатажными крошками ЛОЛ крепнет. Коллекция малышек, упакованных в шар с шестью слоями, скоро увеличится — в ней появятся новые персонажи и кукла LOL в образе медсестры. Интернет-магазин Panama готовится к пополнению в семействе Lil Outrageous Littles и делится последними новостями бренда, о которых будет интересно узнать фанатам эпатажных крошек.

PhD BB поможет врачам в борьбе с коронавирусом

С тех пор как мир столкнулся с ужасной пандемией, жители всех стран ежедневно находятся в поисках хороших новостей и проблеска надежды. Компания MGA Entertainment старается приблизить окончание карантина — пожертвовала пять миллионов долларов врачам и купила более 130 000 средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 70 больниц. Она продолжает расширять свою инициативу и готовится к выпуску лимитированной серии, чествующей работников здравоохранения.

Один доллар от каждой проданной куклы ЛОЛ пойдет на покупку СИЗ для больниц и других учреждений, где это необходимо. «Мы создаем возможность для семей участвовать в благотворительности и хотим помочь родителям говорить с детьми о вирусе так, чтобы это было полезно, без страха», — объяснил генеральный директор и основатель MGAE Исаак Лариан.

Героиня PhD BB носит белый лабораторный халат, розовые ботинки с черными бантами, жемчужное ожерелье. Набор включает фирменную маску для лица, наклейку с изображением сердца MGAE Cares, секретным сообщением. Миниатюрная игрушка будет упакована в фирменный шар и поступит в продажу этим летом.

Пасха станет намного интереснее благодаря ограниченному выпуску Spring Bling

Независимо от того, празднует ваша семья Пасху или нет, девочки будут одержимы новинками. В пасхальной линейке всего два вида шаров — с куклой LOL Surprise! Spring Bling и домашним животным. Упаковки больше похожи на крашеные яйца и в них содержится по семь крутых сюрпризов:

милая девочка или питомец с розовыми блестящими волосами;

аксессуар — ушки зайчика;

секретное сообщение;

весенняя тематическая бутылка;

пасхальная корзинка;

модный наряд;

стильная обувь.

Выпущенные в марте 2020 года наборы наверняка станут фаворитами коллекционеров.

Lights Glitter — кукла LOL, которая светится

Серия была представлена в феврале и в нее вошли 12 разных малышек с модными аксессуарами. Каждая имеет некоторые особенности, видимые только в ультрафиолете, и водные сюрпризы — пупс плачет, плюется, писает или меняет цвет. Обнаружить уникальное свойство позволяет специальный фонарик, входящий в комплект.

Вспышка коронавируса значительно подорвала производство бренда в Китае, что, скорее всего, приведет к дефициту товаров. На сайте panama.ua еще можно купить популярные линейки Lil Outrageous Littles и получить бесплатную доставку. Не упустите возможность скрасить карантинные будни ребенка и заранее приобрести подарки к праздникам!