Как изменится кукла LOL в 2020 году: лимитированные коллекции для борьбы с Covid-19

Одержимость эпатажными крошками ЛОЛ крепнет. Коллекция малышек, упакованных в шар с шестью слоями, скоро увеличится — в ней появятся новые персонажи и кукла LOL в образе медсестры. Интернет-магазин Panama готовится к пополнению в семействе Lil Outrageous Littles и делится последними новостями бренда, о которых будет интересно узнать фанатам эпатажных крошек.
PhD BB поможет врачам в борьбе с коронавирусом
С тех пор как мир столкнулся с ужасной пандемией, жители всех стран ежедневно находятся в поисках хороших новостей и проблеска надежды. Компания MGA Entertainment старается приблизить окончание карантина — пожертвовала пять миллионов долларов врачам и купила более 130 000 средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 70 больниц. Она продолжает расширять свою инициативу и готовится к выпуску лимитированной серии, чествующей работников здравоохранения.
Один доллар от каждой проданной куклы ЛОЛ пойдет на покупку СИЗ для больниц и других учреждений, где это необходимо. «Мы создаем возможность для семей участвовать в благотворительности и хотим помочь родителям говорить с детьми о вирусе так, чтобы это было полезно, без страха», — объяснил генеральный директор и основатель MGAE Исаак Лариан.
Героиня PhD BB носит белый лабораторный халат, розовые ботинки с черными бантами, жемчужное ожерелье. Набор включает фирменную маску для лица, наклейку с изображением сердца MGAE Cares, секретным сообщением. Миниатюрная игрушка будет упакована в фирменный шар и поступит в продажу этим летом.
Пасха станет намного интереснее благодаря ограниченному выпуску Spring Bling
Независимо от того, празднует ваша семья Пасху или нет, девочки будут одержимы новинками. В пасхальной линейке всего два вида шаров — с куклой LOL Surprise! Spring Bling и домашним животным. Упаковки больше похожи на крашеные яйца и в них содержится по семь крутых сюрпризов:
- милая девочка или питомец с розовыми блестящими волосами;
- аксессуар — ушки зайчика;
- секретное сообщение;
- весенняя тематическая бутылка;
- пасхальная корзинка;
- модный наряд;
- стильная обувь.
Выпущенные в марте 2020 года наборы наверняка станут фаворитами коллекционеров.
Lights Glitter — кукла LOL, которая светится
Серия была представлена в феврале и в нее вошли 12 разных малышек с модными аксессуарами. Каждая имеет некоторые особенности, видимые только в ультрафиолете, и водные сюрпризы — пупс плачет, плюется, писает или меняет цвет. Обнаружить уникальное свойство позволяет специальный фонарик, входящий в комплект.
Вспышка коронавируса значительно подорвала производство бренда в Китае, что, скорее всего, приведет к дефициту товаров. На сайте panama.ua еще можно купить популярные линейки Lil Outrageous Littles и получить бесплатную доставку. Не упустите возможность скрасить карантинные будни ребенка и заранее приобрести подарки к праздникам!