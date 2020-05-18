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Закваски для йогурта VIVO улучшают физическое развитие детей

18.05.2020 / 09:05
Закваски для йогурта VIVO улучшают физическое развитие детей
Чтобы поддерживать иммунитет и здоровье ребенка в норме, необходимо уделить внимание правильному питанию.

Кисломолочные продукты должны занимать значительное место в ежедневном детском рационе. Готовить натуральные йогурты и кефир лучше самостоятельно, используя качественные закваски и натуральное молоко. Такая добавка к меню обеспечивает организм необходимым количеством белка и кальция, способствуя активному росту и развитию детей.

Что нужно знать о кисломолочных заквасках: полезная информация для родителей

Пищеварительный аппарат маленького ребенка еще не полностью сформирован, поэтому меню должно включать только натуральные продукты низкой жирности, которые легко усваиваются. После материнского молока детский кефир и йогурт с пробиотическим комплексом является лучшим вариантом прикорма, начиная с 6 месяцев. Приготовить его помогут бактериальные закваски для йогурта от VIVO, рекомендованные педиатрами.

Натуральный йогурт на заквасках отличается следующими характеристиками:

  • Имеет нежную консистенцию и вкус без выраженной кислоты.

  • Содержит дружественные детскому организму бактерии.

  • Помогает хорошему усвоению пищи, предупреждает вздутие, колики, расстройство стула.

  • Способствует выработке витаминов группы В, что укрепляет нервную систему.

  • Содержит молочный белок и кальций, необходимый для роста мышц и костей.

  • Благодаря специально подобранным штаммам бактерий повышает сопротивляемость простудным и вирусным заболеваниям.

Важным моментом является то, что готовый продукт можно употреблять без сахара. Это уменьшит проявление диатеза и аллергии у детей, которые имеют к ним склонность.

Где купить хорошую закваску

Компания ВИВО уделяет большое внимание качеству своей продукции. Сухие йогуртовые закваски сохраняют свою жизнеспособность на протяжении всего срока годности. Для этого их помещают в герметичную упаковку и хранят при низкой температуре. Приобрести бактериальные закваски можно в аптечной сети, в супермаркетах, а также на сайте VIVO, где присутствует полный ассортимент. Производитель предлагает ознакомиться с подробной информацией о каждом продукте, включая бактериальный состав и рекомендации по употреблению. Проверенный рецепт приготовления из фермерского и магазинного молока гарантирует безупречное качество натурального кисломолочного продукта.

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