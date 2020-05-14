Как выбрать мужской парфюм: разновидности, особенности и рекомендации

Туалетная вода, духи или одеколоны подчеркивают статус, характер своего обладателя. Оригинальная мужская парфюмерия в BROCARD отличается разнообразием, позволяет точно раскрыть любой образ. Правильно подобранный в каталоге магазина аромат поможет создать хорошее впечатление о себе среди окружающих.

Упростить приобретение подходящей парфюмерии позволит изучение ольфакторной пирамиды. Она предполагает разделение любого аромата на несколько нот:

верхние – травы, цитрусы и пряности, которые отличаются легкостью, яркостью и летучестью;

средние – цветы, фрукты, зелень и специи, возникающие через 10-15 минут после нанесения аромата;

базовые – древесные и бальзамические аккорды, обладающие тяжелым, длительным звучанием.

Виды и особенности мужской парфюмерии

Приведенная пирамида предназначена для оценки любого парфюма вне зависимости от вида и группы. Основная часть таких товаров для мужчин представлена восточными, цитрусовыми, морскими, древесными, фужерными и шипровыми ароматами. Продукты из этих категорий существенно различаются, поэтому при неготовности к резким переменам стоит выбрать привычные духи или туалетную воду.

По своему составу мужская парфюмерия подразделяется на несколько видов:

духи – длительный эффект из-за высокого содержания ароматических компонентов;

туалетная вода – стойкость около двух часов за счет 4-10 % эфирных масел в составе;

одеколон – раствор 3-5 % активных ингредиентов в спирте, слабый, ненавязчивый запах.

В качестве самостоятельных видов такой продукции иногда выделяют парфюмированную и освежающую воду. Первая отличается содержанием 15-20 % эфирных масел в спиртовом растворе, но чаще выпускается для женщин. Вторая напоминает дезодорант, так как включает до 3 % ароматических компонентов, предназначается для применения после спортивных занятий.

Как выбрать подходящий мужской парфюм

Мужчина должен иметь не менее трех ароматов для разных жизненных обстоятельств. В рабочей обстановке и на романтических свиданиях не стоит пользоваться одинаковым парфюмом. Для деловых встреч подходят яблочные, перцовые, древесные ноты, которые выделяют сильных, уверенных людей. С их помощью проще установить контакт с собеседником, расположить его к себе.

Морские и цитрусовые ароматы чаще приобретают для отдыха с друзьями, повседневного применения в непринужденной обстановке. Они символизируют легкость, обеспечивают постоянный комфорт. Для свиданий, походов в рестораны стоит выбрать парфюм с аккордами кардамона, мандарина, жасмина, гвоздики. Такая туалетная вода привлечет внимание женщин, подчеркнет индивидуальность.