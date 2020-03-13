Удаление кутикулы ремувером в домашних условиях

Таким образом, инфекция и грязь не попадают в область между ногтем и пальцем.

Со временем, кутикулу нужно обновлять, так как старый слой препятствует росту ногтевой пластины и выглядит не эстетично.

Чтобы бережно и без последствий убрать старый слой дермы, воспользуйтесь ремувером.

Ремувер для кутикулы — средство, которое размягчает и способствует безболезненному удалению кожи и птеригия на ногтевой пластине.

Преимущества средства:

минимальное время, за которое он справляется с поставленной задачей. Вы можете воспользоваться старым методом и размягчить кутикулу в воде за 10-15 минут, а можете справиться за одну минуту благодаря ремуверу для кутикулы;

после использования материала, лишний слой кожи убирается без проблем и боли с помощью апельсиновой палочки или пушера;

после использования ремувера, кутикула растет намного медленнее, чем после обрезного маникюра. Дело в том, что ремувер мягче воздействует на кожу и не создает стресса для организма, как это происходит в случае с обрезанием кутикулы;

средство подходит для специализирующихся салонов с большим потоком людей, так как может быстро справиться с задачей. Ремувер можно применять и на дому, главное делать это бережно.

Как использовать ремувер для кутикулы в домашних условиях?

Продезинфицируйте руки;

нанесите небольшое количество ремувера на кутикулу и распределите материал по всей длине дермы;

подождите одну минуту, а после, приступайте к удалению;

обязательно ополосните руки от материала и биологических остатков. Не передержите материал, так как это может негативно повлиять на кожу и ногтевую пластину;

после завершения маникюра, нанесите масло для кутикулы. Оно успокоит раздраженный участок, напитает витаминами и маслами, а также, восстановит кислотно-щелочный баланс.

Где купить ремувер для кутикулы?

В интернет-магазине Nails Mania, Вы найдете ремуверы для удаления кутикулы от разных брендов по доступным ценам.

Вся продукция оригинальна, ведь магазин напрямую или через официальных посредников сотрудничает с производителями.

На сайте часто проходят акции. А программа лояльности поможет экономить на приобретении товара каждый раз, когда Вы делаете покупку.

Если у Вас возникнут вопросы, менеджера по продаже помогут с решением. Также, они быстро оформят покупку и помогут с выбором необходимого товара.

Вы можете делать заказ на сайте с любой точки страны, так как для Вас, Нейлз Мания осуществит доставку в каждую область Украины.