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Выбираем беговые кроссовки

16.03.2020 / 08:09
Беговая обувь имеет отличия: прежде всего, это другая подошва – в ней большое внимание уделяется амортизации. Такая подошва отлично поглощает удары стопы, особенно в области пятки.

Если вы собираетесь всерьез заняться тренировками, а именно бегом, вам обязательно понадобится специальная обувь. Обычные кроссовки для занятий не подойдут: они рассчитаны на удобные прогулки, но не более. Беговая обувь имеет отличия: прежде всего, это другая подошва – в ней большое внимание уделяется амортизации. Такая подошва отлично поглощает удары стопы, особенно в области пятки. В беговых кроссовках вам будет удобно тренироваться, и вы сможете уделить занятиям больше времени без усталости и вреда для здоровья. Женские кроссовки для бега Puma оснащаются хорошо сгибаемой передней частью и специальным покатым носком. Обувь обеспечивает надежное сцепление с дорогой, также она должна быть более легкой, чем обычные прогулочные модели. Все это делает тренировки максимально удобными и позволяет достигать прекрасных показателей.

Именно для легкости кроссовок при производстве используются синтетические ткани, которые обеспечивают хорошую вентиляцию ноги и не задерживают влагу.

Бег по земле и лесной местности

Бег по сложному покрытию считается хоть и самым тяжелым, но также самым полезным для здоровья. Для таких тренировок нужно выбирать кроссовки со средним или глубоким протектором. Колодка должна быть жесткой. Требуется максимально надежная фиксация голеностопа и пятки. Верх кроссовок должен быть плотным и усиленным. Хорошо, если в модели предусмотрен дополнительный язычок – он будет защищать ноги от проникновения песка и камушков внутрь. Если приходится бегать в дождливую погоду, лучше, чтобы у модели была мембрана – она защитит от влаги. В сухую погоду, наоборот, будет жарко. Если бегаете большей частью по камням – выбирайте жесткий мыс у кроссовок и дополнительную защиту пятки.

Кстати, в кроссовках для пересеченной местности нельзя бегать по асфальту, т.к. резина для подошвы берется более мягкая – вы рискуете быстрее ее стереть.

Бег по асфальту

Здесь понадобится модель, которая обеспечит хорошее сцепление с дорогой. Важно: антиударное покрытие, хорошая амортизация – на асфальте нога получает сильные удары. Модели для тренировок должны иметь мягкую подошву, низкий протектор. Главное, чтобы подошва не скользила. Хорошо, если верх будет сетчатым – благодаря этому обеспечится хорошая вентиляция.

Такие кроссовки подойдут и для бега на дорожке или специальном покрытии на стадионе.

Всем требованиям удобства и безопасности соответствует бренд Puma. Немецкое качество, сотрудничество со знаменитыми спортсменами и многолетний опыт делают кроссовки надежными, удобными, современными. Выбирайте на ua.puma.com.

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