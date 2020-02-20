Афиша театральных событий Харькова. Куда сходить с семьей?

С наступлением тёплых, весенних месяцев, хочется отправиться куда-то вместе с членами семьи, чтобы набраться позитивного настроения. Для этого и существуют театры Харькова, которые приготовили несколько забавных, грустных и даже горячих премьер в этом сезоне.

Дон Жуан: веселая комедия на новый лад

11 марта состоится интересное и увлекательное театральное действо, где на сцене расскажут историю известного всем Дон Жуана. Жизнь этого непростого человека и героя-любовника была насыщена яркими и интересными событиями, полными интриг, тайн, и, конечно же, пылкой и страстной любви. Загадочный и фантастический, образ этого героя стал самым популярным не только на книжных страницах и экранах телевизоров, но и на сцене в том числе.

А потому с помощью этой постановки можно будет окунуться в мир романтики, страсти и, разумеется, настоящего соблазнения. Главную роль в спектакле сыграет Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по такой картине, как «Свингеры», а также как один из участников звездного паркета «Танцев со звездами».

Соблазн: две настоящие, мужские истории

А вы когда-нибудь думали о том, что театральная сцена может подарить не только возможность погрустить, посмеяться и задуматься? Шоу, которое состоится 15 марта, доказывает, что сцена театра – это возможность также рассказать интересные истории, что будут будоражить кровь и заставлять сердце биться быстрее.

Эта уникальная постановка, созданная в формате эксперимента, будет повествовать о мужчинах, о том, как с появлением роковой женщины меняется их жизнь на корню. Что же они чувствуют, что происходит в их голове, чего они хотят и чего боятся – ответы на эти вопросы можно будет отыскать в данном спектакле, рассказывающем о молодом стриптизере в элитном клубе и его дороге к славе.

Двое на качелях: романтика и драма в одном флаконе

Созданная по мотивам мюзикла с Бродвея, эта пьеса по-настоящему удивительная и ошеломляющая. Над ней трудился выдающийся режиссер Алексей Кирющенко, что хорошо известен зрителям по своим работам в сериалах «Слуга народа», «Моя прекрасная няня» и «Сваты». В центре повествования – текст Уильяма Гибсона, который и по сей день считается знаковым и самым выдающимся на театральном поприще.

Это трогательная, печальная и головокружительная повесть о любви к нескольким дамам сразу, о так называемых качелях, которые с неведомой уму скоростью переносят героя из крайности в крайность и обратно. А учитывая, что главную роль возьмет на себя Григорий Антипенко – то 8 апреля точно стоит посмотреть это шоу.

Не дайте мне повеситься: громкая премьера весны

29 апреля в Харькове состоится главное событие сезона, а именно – на сцене появится одно из наиболее ожидаемых представлений, что привезет с собой студия Максима Голоскова. В центре сюжета, конечно же, находится жизнь простых людей, с её проблемами и победами.

Эта пьеса поможет понять, что каждое слово, движение и сделанный поступок имеют смысл, а также свои последствия. Что каждый из нас живет всегда на грани – любви и ненависти, добра и зла, жизни и смерти. И что жизнь порой настолько великолепна и фантасмагорична, что попросту захватывает дух.