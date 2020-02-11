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Номерная парфюмерия: обман или выгодные предложения

12.02.2020 / 07:21
Ищете лучшие условия для покупки качественной парфюмерии? Обратите внимание на номерные ароматы популярных брендов.

Обоняние — одно из важнейших ощущений человека. Способность различать запахи спасала нашим предкам в древние времена жизнь. В современном мире обоняние не утратило важную функцию. Спектр запахов стал намного шире. Восприятие ароматов человеком хорошо изучено. Эти знания активно используются в парфюмерной индустрии.

Качественные духи с приятным букетом — один из самых эффективных способов расположить к себе окружающих. Но парфюмерия известных брендов стоит дорого. Можно ли сэкономить, не отказываясь от качества?

Номерные ароматы: выгодные цены на элитные духи

С появлением на рынке этой парфюмерии многие потребители начали задавать резонные вопросы о ее оригинальности и соответствии высоким стандартам. Почему номерные ароматы стоят намного дешевле предложений в брендированных упаковках? Предлагаем вашему вниманию ответы экспертов.

Популярные бренды разрабатывают новые формулы ароматов в лабораториях. К примеру, парфюмерия Lambre создается лучшими специалистами. Но формула — лишь часть работы. Для успеха новой серии важно, чтобы дизайн флакона и упаковки создавала известная студия. Эта услуга стоит дорого.

После утверждения аромата компания заключает контракты с производителями. Они производят парфюмерию в строгом соответствии с формулой из качественных ингредиентов. Но с целью расширения целевой аудитории популярные бренды приняли решение реализовать духи в разных вариантах. Покупатели, для которых важны дизайн флакона, имя кутюрье на упаковке, платят больше. Вас интересует лишь аромат? Можно купить стандартный флакон с номером и существенно сэкономить.

Показательный пример качественного номерного аромата — парфюмированная вода ламбре 23:

  • начальные ноты — лайм и грейпфрут;
  • ноты «сердца» — фрезия, пион, лепестки розы;
  • конечные — амбра, кедр и сандал.

Роскошный и изысканный букет покорил сотни тысяч женщин в разных уголках планеты. Это одно из самых оригинальных и популярных предложений французского бренда. Выбрав номерной вариант, вы сможете приобрести элитную парфюмированную воду по доступной стоимости.

Как избежать подделок

Вероятность купить контрафактные духи высока и в случае наличия упаковки. Создавая подделки, недобросовестные производители, точной копируют дизайн флакона, надписи на коробочке. Иногда заметить несоответствия может лишь опытный эксперт. В случае с номерной парфюмерией вероятность ошибиться выше.

Избежать разочарований и обмана просто. Покупайте духи в надежных магазинах. Убедитесь, что продавец достоин доверия:

  • проверьте сертификаты и лицензии. Надежный магазин обязательно предоставит все документы;
  • гарантия;
  • отзывы клиентов. Не ограничивайтесь сайтом компании. Ищите отзывы на независимых форумах.

Эти методы очень эффективны. Нужно лишь потратить немного времени. Правильный подход и тщательная проверка позволят избежать обмана и покупать элитную парфюмерию всемирно известных брендов по самой выгодной стоимости.

парфюмерия Lambre, ламбре 23
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