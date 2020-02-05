Преимущества использования композитной черепицы и особенности ее монтажа

Композитная черепица – относительно новый кровельный материал, который является хорошей альтернативой керамической черепице, отличающейся большим весом, повышенной хрупкостью и высокой ценой. Посыпка из каменной крошки делает ее визуально похожей на дорогой материал. Основу профилей составляет стальной лист с алюмоцинковым покрытием. Особенностью такого кровельного материала является устойчивость к коррозии и способность самовосстанавливаться при появлении незначительных повреждений. Кроме этого, крыши из композитной черепицы благодаря рельефной поверхности удерживают снег и препятствуют его самовольному схождению. Они являются достаточно прочными, выдерживающими ветровую нагрузку.

Почему стоит выбрать композитную черепицу: преимущества материала

Композитная черепица имеет длительный срок службы (около 50 лет). Это преимущество является одним из определяющих факторов в пользу ее выбора. Но не только долговечность эксплуатации имеет значение. Существует ряд других плюсов, побуждающих к покупке:

привлекательный внешний вид (большой выбор цветовых решений);

бесшумность (дождь и град не слышны в доме);

незначительный вес, что позволяет не выполнять усиление системы;

гибкие профили (это свойство при монтаже дает возможность легко обходить вентиляционные выходы, мансардные окна и другие сложные участки);

экономичный расход;

простой монтаж;

доступная стоимость.

Среди хороших эксплуатационных характеристик необходимо отметить устойчивость к температурным перепадам и возгоранию. Кроме этого, материал инертен к ультрафиолетовому излучению. Это позволяет кровле из композитной черепицы не терять первоначальный привлекательный внешний вид (не выгорать под солнечными лучами).

Особенности несложного монтажа

Важным преимуществом любого строительного материала является простота его монтажа. Процесс укладки композитной черепицы довольно прост и не вызовет сложностей даже у начинающих мастеров.

Делать крышу с использованием этого материала можно выполнять при температуре воздуха от – 10 до +30 градусов. Монтаж начинается от конька кровли с последующим постепенным спуском к карнизу. Листы укладываются внахлест, образуя замочное соединение.

В процессе выполнения работы используются анодированные гвозди, которые крепятся в торец. Укладывать материал рекомендуется в шахматном порядке путем смещения листов в сторону на нужную величину.