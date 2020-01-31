Какими бывают зажимы для денег: выбираем практичный и стильный аксессуар

Традиционно деньги хранят в кошельке или в портмоне. Но если вы предпочитаете пользоваться стильными аксессуарами, выберите зажим для денег. Его отличие от классических кошельков – миниатюрные размеры. Компактность изделия позволяет легко разместить его в кармане одежды, прилегающей к телу (например, в джинсах). Еще одна особенность – наличие прищепки, надежно фиксирующей банкноты. У многих моделей отсутствует застежка или ее функцию выполняет магнитный замок.

Какой купить зажим для денег

Несмотря на практическое назначение, при выборе этого аксессуара многие покупатели ориентируются на его внешнее оформление. Оригинальный и красивый зажим способен стать имиджевым изделием. Если вы планируете приобрести интересный презент, которым человек будет пользоваться, также рекомендуем купить зажим для денег. Но на этапе выбора для начала определитесь с его видом.

Разные варианты исполнения

Классическая модель зажима визуально напоминает книжку. Она похожа на портмоне, но намного его тоньше. Предотвращает истирание банкнот. Прищепка. Оригинальное, фигурно оформленное изделие. В дизайне такого зажима могут присутствовать разные интересные детали (например, гравировка с названием любимой торговой марки или собственные инициалы в случае заказа индивидуального изготовления). Зажим, имеющий монетницу. У такого держателя для банкнот есть дополнительное отделение для мелочи. Функциональный аксессуар имеет только один недостаток – внушительный размер (если сравнивать с другими моделями). Зажим с визитницей. Практичное изделие, в котором поместятся не только деньги, но и визитки или кредитные карты. Эти модели также отличаются внушительными габаритами.

Материалы, используемые для изготовления

Внешний вид зажима для денег, а также долговечность и удобство его использования во многом зависят от материала изготовления.

Аксессуары из натуральной кожи выглядят дорого и стильно. Благодаря высоким качественным характеристикам такого материала, изделия из него получаются устойчивыми к истиранию в процессе активной эксплуатации. А еще они не линяют и не портятся под воздействием влаги.

Бюджетные варианты замены кожаным изделиям – зажимы из кожзаменителя. Они имеют доступную стоимость, но и служат недолго.

Кроме этого, зажимы для банкнот могут быть изготовлены из алюминия, серебра или золота. Алюминиевые аксессуары стоят дешево, чего нельзя сказать о моделях из драгоценных металлов. Их нередко покупают в качестве ценного памятного подарка.