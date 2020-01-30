Как делают сладкое вино: о существующих технологиях рассказывает ALCOMAG

Один из самых распространенных – в напиток просто добавляют сахар. На самом деле, для производства качественного и, главное, натурального вина в арсенале винодела имеет сразу несколько инструментов. О них сегодня и поговорим.

Заказывайте сладкое вино в каталоге ALCOMAG! Здесь представлены напитки из топовых винодельческих регионов мира!

Поздний сбор ягод

Это один из наиболее распространенных и простых вариантов. Чтобы создать сухое вино, урожая собирают обычно в конце сентября. Если винодел хочет сделать полусладкое или сладкое вино, ему необходимо затянуть время сбора урожая – до конца октября или даже начала ноября. Чем дольше ягоды висят на гроздьях, тем меньше влаги в них остается, соответственно, повышается концентрация сахара.

Главная сложность в этом деле – уловить черту между правильным иссушением ягод и началом негативных процессов – плесневением и загниванием. Также здесь очень важную роль играет климат виноградники: не должно быть ранних дождей и повышенной влажности, из-за которых активизируется плесень и гниль.

Ботритис

Плесень не всегда является негативным процессом в виноделии. Некоторые мастера сегодня используют одну ее разновидность в своих интересах. Грибок «botrytis cinerea», или как его часто называют «благородная плесень» известен тем, что при поражении ягоды начинает активно высасывать из нее жидкость, что увеличивает концентрацию сахара.

Виноделы венгерского Токая и французского Сотерна – регионов с повышенной влажностью – используют этот грибок для производства сладких вин. И делают это очень успешно. Здешние сладкие сорта считаются едва ли не самыми достойными.

Подвяливание

Этот метод подходит для теплых и солнечных регионов, а также для виноделов, которые не поскупились на современную технологию климат-контроля. Ягоды после сбора раскладываются на подстилках и оставляются под палящими лучами солнца, которое также способствует выходу лишней влаги. Раньше этим методом активно пользовались в Италии, сегодня так может делать любой винодел, оборудовавший специальную комнату с климат-контролем.

А вы уже пробовали оригинальные вина Германии? В коллекции интернет-магазина АЛКОМАГ вы найдете массу достойных брендов и сортов.

Ледяное вино

Ледяные вина – это визитная карточка Австрии и Германии. Здешние виноделы не собирают ягоды до наступления первых заморозков. А затем очень аккуратно собирают их в таком же подмороженном виде. Часто это приходится делать ночью, что весьма непросто.

Из-за мороза вода внутри ягоды превращается в лед, сырье отправляют на бережное прессование, в результате которого лед остается вместе со жмыхом, а вытекает из винограда очень концентрированный и сладкий сок. Он очень медленно бродит, но в результате получается невероятно вкусное вино, которое должен попробовать каждый.