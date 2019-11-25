Войти | Зарегистрироваться
19:15

понедельник,
25 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Как прочистить канализацию в частном доме: доступные способы

25.11.2019 / 15:33
Как прочистить канализацию в частном доме: доступные способы
Прочистить канализацию в частном доме можно самостоятельно или обратившись в специализированную организацию. Расскажем обо всех доступных способах удаления загрязнений, засоров.

Канализационные стоки нужно прочищать по мере необходимости – то есть после появления засоров в канализационных трубах. Есть несколько способов очистки стоков – их применяют специализированные компании вроде Krot-Servis и сами владельцы частных домов.

Причины появления засоров

Пробки в трубах канализации появляются в результате нарушения правил эксплуатации систем. Симптомы, которые указывают на наличие неисправности:

  • появление неприятного запаха из отверстия слива или других частей сантехники;
  • резкое падение напора вода или полное ее исчезновение;
  • застои жидкости в раковине (плохо пропускает слив);
  • повышение уровня воды в унитазе.

Читайте, как прочистить канализацию в частном доме, по ссылке http://krot-servis.com.ua/news/kak-prochistit-kanalizatsiyu-v-chastnom-dome, полезные советы вы найдете в нашем обзоре. Всегда можно попробовать устранить проблему своими силами, а, если не выйдет, обращаться за профессиональной помощью. Примерную стоимость таких работ вы найдете на сайте службы Krot-Servis.

Снятие сифона или применение троса

Прежде чем обращаться к профессионалам для прочистки канализации, попробуйте такие простые методы решения проблемы. Для начала открутить пластиковый стакан, подставив под слив ведро – в него будут стекать нечистоты. Учтите, что ведро по габаритам войдет не везде – если не помещается, используйте любую другую емкость (бутылка, банка).

Раскручивать трубы под сифоном необязательно – удалять волосы и другие засоры удобно узкой трубкой или специальной проволокой, тонкой палочкой. Дополнительно можно совершать небольшие вращательные движения. После прочистки сток промывают потоком горячей воды.

Трос – универсальный метод прочистки. Действовать нужно осторожно, следить за тем, чтобы он не закручивался. Устранение засоров данным способом требует наличия определенных навыков.

Стоит ли использовать химию

В продаже представлен широкий выбор химических формул для прочистки засоров – самый популярный «Крот», но есть и другие. Наросты жира, мыла неплохо убирают средства вроде «Доместоса» или обычный уксус – их добавляют в слив на час, потом делают промыв. Стоит или нет применять такие методы – вопрос спорный. Поначалу слив будет прочищаться, но потом химические вещества скапливаются на стенках, желируются и создают новые проблемы. Сантехники рекомендуют прибегать к методу в частных случаях.

https://www.krot-servis.com.ua/news/kak-prochistit
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.