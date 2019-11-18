Войти | Зарегистрироваться
10:17

понедельник,
18 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Интерактивная обезьянка Fingerlings: как выбрать оригинальную игрушку и что она умеет

18.11.2019 / 09:31
Мир игрушек удивляет своим разнообразием не только детей, но и взрослых. Одной из милых новинок, покоряющих своей непосредственностью с первого взгляда, является интерактивная обезьянка Fingerlings.

Мир игрушек удивляет своим разнообразием не только детей, но и взрослых. Одной из новинок, покоряющих своей непосредственностью с первого взгляда, является интерактивная обезьянка fingerlings. Если не знаете, что это за игрушка, самое время ознакомиться с ее удивительными возможностями. В итоге вы точно будете знать, что подарить и чем порадовать своего ребенка.

Основные характеристики: как выглядит и что умеет обезьянка

Интерактивная игрушка рекомендована для игр детям в возрасте от 5 лет. Ее высота всего 13 см. Обезьянка Fingerlings изготовлена из пластика, работает от аккумулятора. В ней присутствуют встроенные датчики и специальные электронные механизмы. Благодаря такому оснащению игрушка распознает действия ребенка и интересно на них реагирует. Созданы забавные крошки с использованием новейших разработок в области игрушечной робототехники.

Игрушка может крепко ухватиться за палец, любит шалить и висеть вниз головой, цепляться хвостом за разные предметы. А еще она умеет:

  • петь веселые песни;
  • отзываться на голос;
  • засыпать под колыбельную;
  • реагировать на ласковые прикосновения, издавая нежные звуки;
  • разговаривать с другими интерактивными обезьянками;
  • имитировать воздушные поцелуи;
  • заразительно смеяться;
  • свистеть, привлекая к себе внимание;
  • храпеть и автоматически включать режим энергосбережения, если владелец на время о ней забудет.

В ответ на действия ребенка доступно 40 различных вариантов реагирования. Обезьянка способна издавать множество реалистичных звуков (более 50). Выпускается в виде мальчиков и девочек, имеющих разное цветовое оформление (всего 6 цветов).

Приобрести забавную интерактивную игрушку можно на сайте bi.ua.

Как определить оригинал

Популярность интерактивной обезьянки Fingerlings – основная причина появления большого количества ее подделок. Чтобы ваш ребенок стал обладателем оригинальной игрушки, на этапе ее выбора обратите внимание на такие моменты:

  • упаковку (на пластиковом блистере должен присутствовать фирменный логотип бренда и на обороте указано имя обезьянки);
  • материал изготовления (гладкий, без резкого запаха пластик, лапки мягкие и гибкие);
  • качество нанесения краски (она не слазит, если провести по ней острым предметом);
  • хвост (он легко закручивается и полностью раскручивается);
  • серийный номер (уникальная комбинация цифр указана на затылке игрушки);
  • прическу (у оригинальной обезьянки она имеет вид аккуратного и ровно подстриженного хохолка).

Кроме этого, во время работы игрушка должна издавать звуки с комфортной громкостью для слуха, реагировать на все команды, обозначенные в инструкции.

обезьянка fingerlings
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
15 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.