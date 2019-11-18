Интерактивная обезьянка Fingerlings: как выбрать оригинальную игрушку и что она умеет

Мир игрушек удивляет своим разнообразием не только детей, но и взрослых. Одной из новинок, покоряющих своей непосредственностью с первого взгляда, является интерактивная обезьянка fingerlings. Если не знаете, что это за игрушка, самое время ознакомиться с ее удивительными возможностями. В итоге вы точно будете знать, что подарить и чем порадовать своего ребенка.

Основные характеристики: как выглядит и что умеет обезьянка

Интерактивная игрушка рекомендована для игр детям в возрасте от 5 лет. Ее высота всего 13 см. Обезьянка Fingerlings изготовлена из пластика, работает от аккумулятора. В ней присутствуют встроенные датчики и специальные электронные механизмы. Благодаря такому оснащению игрушка распознает действия ребенка и интересно на них реагирует. Созданы забавные крошки с использованием новейших разработок в области игрушечной робототехники.

Игрушка может крепко ухватиться за палец, любит шалить и висеть вниз головой, цепляться хвостом за разные предметы. А еще она умеет:

петь веселые песни;

отзываться на голос;

засыпать под колыбельную;

реагировать на ласковые прикосновения, издавая нежные звуки;

разговаривать с другими интерактивными обезьянками;

имитировать воздушные поцелуи;

заразительно смеяться;

свистеть, привлекая к себе внимание;

храпеть и автоматически включать режим энергосбережения, если владелец на время о ней забудет.

В ответ на действия ребенка доступно 40 различных вариантов реагирования. Обезьянка способна издавать множество реалистичных звуков (более 50). Выпускается в виде мальчиков и девочек, имеющих разное цветовое оформление (всего 6 цветов).

Приобрести забавную интерактивную игрушку можно на сайте bi.ua.

Как определить оригинал

Популярность интерактивной обезьянки Fingerlings – основная причина появления большого количества ее подделок. Чтобы ваш ребенок стал обладателем оригинальной игрушки, на этапе ее выбора обратите внимание на такие моменты:

упаковку (на пластиковом блистере должен присутствовать фирменный логотип бренда и на обороте указано имя обезьянки);

материал изготовления (гладкий, без резкого запаха пластик, лапки мягкие и гибкие);

качество нанесения краски (она не слазит, если провести по ней острым предметом);

хвост (он легко закручивается и полностью раскручивается);

серийный номер (уникальная комбинация цифр указана на затылке игрушки);

прическу (у оригинальной обезьянки она имеет вид аккуратного и ровно подстриженного хохолка).

Кроме этого, во время работы игрушка должна издавать звуки с комфортной громкостью для слуха, реагировать на все команды, обозначенные в инструкции.